Глава NASA приедет в МГУ

"Руководитель NASA посчитал, что надо приехать в Московский университет и прочитать лекцию, " — сказал Садовничий.

Лекция будет называться "NASA: программы и перспективы".

10 октября глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин встретится с Брайденстайном на Байконуре. Это будет их первая очная встреча.

Рогозин обсудит с главой NASA будущее Международной космической станции (МКС) и участие России в проекте создания окололунной станции.

Ранее Рогозин заявил, что Россия предложит новый проект окололунной станции. По его словам, еще предстоит обсудить, будет ли станция российской или международной. Он не исключил, что в новом проекте будут участвовать США, а также страны — партнеры по БРИКС

В сентябре прошлого года Россия и США года подписали соглашение о намерениях по созданию окололунной станции Deep Space Gateway. Недавно название проекта было изменено на Lunar Orbital Platform — Gateway.

Переговоры о создании окололунной станции начались еще в 2013 году. Предполагается, что к 2023 году около Луны будут находиться двигательно-энергетический и жилой модули, построенные США, а российский шлюзовой модуль добавится позже.