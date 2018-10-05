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Глава NASA приедет в МГУ
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Глава NASA приедет в МГУ 

Москва24 + ещё 6 2 часа назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Глава NASA Джим Брайденстайн 9 октября прочитает лекцию в МГУ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ректора вуза Виктора Садовничего.
"Руководитель NASA посчитал, что надо приехать в Московский университет и прочитать лекцию, " — сказал Садовничий.
Лекция будет называться "NASA: программы и перспективы".
10 октября глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин встретится с Брайденстайном на Байконуре. Это будет их первая очная встреча.
Рогозин обсудит с главой NASA будущее Международной космической станции (МКС) и участие России в проекте создания окололунной станции.
Ранее Рогозин заявил, что Россия предложит новый проект окололунной станции. По его словам, еще предстоит обсудить, будет ли станция российской или международной. Он не исключил, что в новом проекте будут участвовать США, а также страны — партнеры по БРИКС.
В сентябре прошлого года Россия и США года подписали соглашение о намерениях по созданию окололунной станции Deep Space Gateway. Недавно название проекта было изменено на Lunar Orbital Platform — Gateway.
Переговоры о создании окололунной станции начались еще в 2013 году. Предполагается, что к 2023 году около Луны будут находиться двигательно-энергетический и жилой модули, построенные США, а российский шлюзовой модуль добавится позже.
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