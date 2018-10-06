Новый шрифт поможет лучше запоминать текст

В Мельбурне разработали первый в мире шрифт, который помогает людям запоминать прочитанное. Его назвали Sans Forgetica, и пока он включает в себя только буквы латинского алфавита и цифры. Скачать новый шрифт можно на сайте Мельбурнского королевского технологического университета.

По словам разработчиков, они создали этот шрифт, чтобы помочь студентам готовить материалы для научных работ. В группу австралийских исследователей вошли как специалисты по дизайну, так и специалисты, которые изучают поведение человека. Вместе они разработали несколько шрифтов, которые, по их мнению, позволяли запоминать текст эффективнее. Ученые опробовали разработки на 400 студентах-добровольцах, и Sans Forgetica показал себя лучше остальных.

Дизайн нового шрифта основан на концепции из когнитивной психологии — «желаемой трудности». Эта концепция делает задачу немного сложнее, чем она могла бы быть. Благодаря такому подходу мозг лучше обрабатывает новую информацию. Символы Sans Forgetica наклонены влево, у них нет засечек, к тому же в каждом символе отсутствуют некоторые части. Это замедляет чтение и заставляет человека вдумываться в каждое слово.

Разработчики шрифта утверждают, что ему можно найти много полезных применений. Например, студенты могут использовать его для подготовки к экзаменам, а бизнесмены ― чтобы запоминать расписание встреч.