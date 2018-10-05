В Москве нашли фрагмент старинного игрушечного ружья

Археологи нашли фрагмент старинного игрушечного ружья на берегу Москвы-реки

Археологи обнаружили фрагмент детского ружья XVIII–XIX веков на берегу Москвы-реки, с начала этого года московские археологи обнаружили больше пяти тысяч артефактов, сообщается на сайте мэра Москвы.

"Во время археологических наблюдений за земляными работами в районе Гончарной набережной, на берегу Москвы-реки, обнаружен фрагмент игрушечного ружья конца XVIII — начала XIX века. Это очень редкий артефакт, выполненный из свинцово-оловянистого сплава", — говорится в сообщении.

Добавляется, что археологи впервые нашли в столице такую дорогую старинную игрушку. Уточняется, что ружье было выполнено очень качественно и с тщательной проработкой деталей. Найденный фрагмент — это отлитый пустотелый корпус с утерянным спусковым механизмом

"Только с начала этого года московские археологи обнаружили больше пяти тысяч артефактов. А за последние семь лет находок — около 30 тысяч. И хоть археологический сезон номинально закончился, специалисты продолжают делать интересные открытия. Буквально на днях коллекция найденных в столице старинных детских игрушек пополнилась еще одним предметом", — приводятся на сайте слова Натальи Сергуниной, заместителя мэра Москвы — руководителя аппарата мэра и правительства Москвы.