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Определена вероятность встречи с инопланетянами
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Определена вероятность встречи с инопланетной цивилизацией 

Lenta.ru 56 минут назад
Фото: Moritz Wolf / imagebroker / Globallookpress.com
Ученые Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария) разработали статистическую модель, позволяющую определить вероятность найти инопланетную цивилизацию в Млечном Пути. Согласно выводам исследователей, если человечество не обнаружит источник радиосигналов в радиусе 40 тысяч лет, то в галактике, скорее всего, нет никого, кроме нас. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
В своих расчетах физик Клаудио Гримальди (Claudio Grimaldi) использовал теорему Байеса, которая позволяет определить вероятность события, которое статистически связано с другим, уже произошедшим, событием. Например, по отсутствию источников инопланетных радиосигналов на определенном расстоянии от Земли можно оценить возможность существования технологически развитой цивилизации на большей дистанции.
Так, если астрофизики не найдут следы инопланетян в радиусе тысячи световых лет, то вероятность того, что Земля остается в зоне доступа для радиосигналов, поступающих из других областей галактики, превышает 10 процентов. В этом случае радиотелескопы просто не достаточно чувствительны для их обнаружения. Если же хоть одна цивилизация находится в пределах тысячи световых лет, то вероятность существования другой цивилизации в другой части Млечного Пути повышается почти до ста процентов. Однако до сих пор ученым удалось «прослушать» пространство на расстоянии, не превышающим 40 световых лет.
Метод Гримальди учитывает лишь возможность контакта с цивилизацией подобной нашей, но не с разумными существами, находящимися на более ранних стадиях развития или идущими по альтернативному пути технологического развития.
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