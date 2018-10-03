Instagram рухнул

В среду, 3 октября, в работе сервиса Instagram произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Интернет-пользователи со всего мира рассказали, что проблемы в работе Instagram начались утром. Некоторые увидели сообщение «server error», у других просто не пропадало колесико загрузки.

Примерно в 11:10 пользователи начали сообщать, что приложение Instagram на смартфонах снова работает.

Причина сбоя пока неизвестна.

На прошлой неделе основатели Instagram Кевин Систром и Майк Кригер объявили об уходе из компании, пояснив, что решили «заняться творчеством». СМИ называли их увольнение вынужденным — якобы им не хватало свободы в работе с Facebook, владеющей Instagram.

До этого массовый сбой в Instagram произошел 23 мая. Неполадки связали со вступавшим в силу регламентом о защите персональных данных физических лиц. Документ установил правила обработки персональных данных европейцев, из-за чего различным сервисам пришлось изменить пользовательские соглашения.