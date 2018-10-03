Ещё
Instagram рухнул
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Instagram рухнул 

Рамблер + ещё 41 1 час назад
Фото: lenta.ru
В среду, 3 октября, в работе сервиса Instagram произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
Интернет-пользователи со всего мира рассказали, что проблемы в работе Instagram начались утром. Некоторые увидели сообщение «server error», у других просто не пропадало колесико загрузки.
Примерно в 11:10 пользователи начали сообщать, что приложение Instagram на смартфонах снова работает.
Причина сбоя пока неизвестна.
На прошлой неделе основатели Instagram Кевин Систром и Майк Кригер объявили об уходе из компании, пояснив, что решили «заняться творчеством». СМИ называли их увольнение вынужденным — якобы им не хватало свободы в работе с Facebook, владеющей Instagram.
До этого массовый сбой в Instagram произошел 23 мая. Неполадки связали со вступавшим в силу регламентом о защите персональных данных физических лиц. Документ установил правила обработки персональных данных европейцев, из-за чего различным сервисам пришлось изменить пользовательские соглашения.
Комментарии10
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лондон пугает Москву272
Россиянам утвердили 10 дней выходных38
Ведущая оскорбила гостя и попыталась выгнать из студии1243
Жена Захарченко эмигрировала в США42
Пока вы спали: Кто станет новым главой ДНР7
Видео
00:29
Родные поделят роскошное наследство Карцева
Шоу-бизнес
05:01
Пугачева поставила на место дерзкого Баскова
Шоу-бизнес
00:40
Лондон пугает Москву
Политика Статьи
05:14
Трампа обвинили в ужасном преступлении
В мире Статьи
01:43
Пока вы спали: Кто станет новым главой ДНР
Общество
00:51
Россиянам утвердили 10 дней выходных
Общество
00:57
HP сделала кожаный ноутбук-трансформер
Гаджеты Наука и техника
01:34
СК заинтересовался Монеточкой и Noize MC
Шоу-бизнес
05:46
Путин решил смягчить статью об экстремизме
Политика
00:49
С-300 доставили на авиабазу Хмеймим
Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение