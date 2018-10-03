Microsoft представила свой самый быстрый компьютер

Корпорация Microsoft представила новые компьютеры собственной разработки — планшет, ультрабук и ПК-моноблок с сенсорным экраном. Surface Pro 6, Surface Laptop 2 и Surface Studio 2 практически не изменились внешне (добавился лишь новый, черный цвет), но получили более мощную начинку. При этом оба портативных компьютера, несмотря на высокую цену, по-прежнему лишены уже давно ставших нормой для премиальных ноутбуков и "гибридов" портов USB-C.

Surface Studio 2 — моноблок с изменяемым в широких пределах углом наклона 28-дюймового сверхчеткого сенсорного дисплея — стал, по утверждению компании, самым быстрым устройством в линейке Surface. Предназначенный для профессионалов компьютерной графики, дизайна, видеомонтажа и разработки и задуманный как "убийца iMac" компьютер теперь оснащается видеоускорителями Nvidia на основе архитектуры Pascal, GeForce GTX 1060 или 1070. Это не только ускорит работу в графических приложениях (обещанный прирост производительности — до 50%), но и позволит комфортно играть на нем (хотя и вряд ли в максимальном доступном разрешении) в любые современные игры.

Вместо гибридного жесткого диска в Surface Studio второго поколения теперь устанавливаются полноценные SSD-накопители емкостью до 2 терабайт — это наверняка положительно скажется на производительности. При этом обескураживает выбор процессора для нового моноблока: это чипы Intel Core i7 предыдущего, седьмого поколения. То есть, будучи "самым быстрым Surface", новинка при этом не сможет претендовать на звание самого быстрого премиального моноблока. Да и сравнение с iMac Pro вряд ли окажется в пользу компьютера Microsoft. Объем оперативной памяти в базовой модели стоимостью 3499 долларов составит 16 гигабайт.

Планшет Surface Pro 6 с 12,3-дюймовым экраном и по-прежнему опциональной клавиатурой теперь оснащается чипами Intel Core i5 8-го поколения с четырьмя вычислительными ядрами. В Microsoft говорят, что изменили внутреннюю архитектуру устройства, чтобы обеспечить более мощному процессору более эффективное охлаждение. Surface Pro 6 стал дешевле предшественника — 899 долларов за базовую модель вместо 999, причем в "базе" теперь 8 ГБ оперативки вместо прежних 4-х. При желании компьютер можно сконфигурировать с оперативной памятью до 16 ГБ и SSD-накопителем до 1 терабайта, а автономность, утверждают в Microsoft, выросла до 13,5 часов.

Больше всего удивления вызывает решение инженеров Microsoft не добавлять в новый Surface Pro порт USB-C — есть только USB-A с протоколом USB 3.1 первого поколения и проприетарный порт для док-станции. Отсутствие современного симметричного порта вызывало сожаление уже и летом 2017-го в предыдущей версии планшета — к этому времени USB-C, в том числе с поддержкой Thunderbolt 3, был практически у всех премиальных ультрабуков и гибридов 2-в-1. Спустя год ассортимент поддерживающих Thunderbolt 3 USB-C мониторов, док-станций и внешних графических ускорителей стал шире, а сами они — более толковыми, так что покупка мобильного компьютера без такого порта кажется все менее разумной. Решение Microsoft еще более странно в свете того, что у более дешевого планшета Surface Go и более дорого ноутбука 2-в-1 Suface Book порт USB-C есть.

По аналогии с Surface Pro 6, лишен прогрессивного USB-порта и ноутбук Surface Laptop второго поколения с 13,5-дюймовым экраном. Новинка также получила 4-ядерные чипы Intel Core i5 восьмого поколения и обеспечивает до 14,5 часов автономной работы от батареи. И Surface Laptop 2, и Surface Pro 6 теперь доступны в новом, черном цвете. Оба устройства появятся в продаже в США 16 октября. В России Microsoft устройства линейки Surface пока не продает.