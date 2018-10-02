За Плутоном найдена еще одна планета

Ученые из Института Карнеги в Вашингтоне опубликовали исследование, в котором рассказали, что им удалось обнаружить новый объект, расположенный за Плутоном.

Уже известно, что 2015 TG387 находится на расстоянии 80 астрономических единиц от Солнца, или около 12 миллиардов километров. У космического объекта есть шутливое название — Гоблин, из-за букв TG в официальном имени.

Орбита нового объекта так же вытянута, как у Седны — шестого по размеру транснептунового объекта. Астрономы уверены, что Гоблин никогда не приближался к большим планетам Солнечной системы — Юпитеру и Нептуну — так, чтобы они оказывали на его орбиту какое-то заметное гравитационное влияние.

2015 TG387 относится к изолированным от остальных объектом Солнечной Системы, что делает его чрезвычайно интересным предметом для изучения. Анализ этого космического тела поможет заглянуть на окраины нашей Солнечной Системы, — пояснили авторы исследования.

Астрономы отметили, что Гоблин очень похож еще на одну карликовую планету — 2012 VP113, найденную в 2014 году. Благодаря этому открытию ученые смогли найти закономерность в характере движения столь отдаленных объектов Солнечной системы.

Эти данные также помогли предположить гравитационное влияние неизвестной планеты, в несколько раз большей, чем Земля. Эту гипотетическую планету называют таинственной Планетой X. Гоблин тоже подтверждает эту гипотезу.