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За Плутоном найдена еще одна планета
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За Плутоном найдена еще одна планета 

Ридус + ещё 20 2 октября 2018
Фото: ТАСС
Ученые из Института Карнеги в Вашингтоне опубликовали исследование, в котором рассказали, что им удалось обнаружить новый объект, расположенный за Плутоном.
Уже известно, что 2015 TG387 находится на расстоянии 80 астрономических единиц от Солнца, или около 12 миллиардов километров. У космического объекта есть шутливое название — Гоблин, из-за букв TG в официальном имени.
Орбита нового объекта так же вытянута, как у Седны — шестого по размеру транснептунового объекта. Астрономы уверены, что Гоблин никогда не приближался к большим планетам Солнечной системы — Юпитеру и Нептуну — так, чтобы они оказывали на его орбиту какое-то заметное гравитационное влияние.
2015 TG387 относится к изолированным от остальных объектом Солнечной Системы, что делает его чрезвычайно интересным предметом для изучения. Анализ этого космического тела поможет заглянуть на окраины нашей Солнечной Системы, — пояснили авторы исследования.
Астрономы отметили, что Гоблин очень похож еще на одну карликовую планету — 2012 VP113, найденную в 2014 году. Благодаря этому открытию ученые смогли найти закономерность в характере движения столь отдаленных объектов Солнечной системы.
Эти данные также помогли предположить гравитационное влияние неизвестной планеты, в несколько раз большей, чем Земля. Эту гипотетическую планету называют таинственной Планетой X. Гоблин тоже подтверждает эту гипотезу.
Мы считаем, что таких небольших тел на периферии Солнечной системы должно быть тысячи, но расстояние, на котором они находятся, делает их обнаружение довольно трудным. Мы даже не можем увидеть 2015 TG387, когда она проходит почти 99% своей орбиты, — заключили исследователи.
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