Объяснено «зловещее» отсутствие инопланетных цивилизаций

Астрономы Университета штата Пенсильвания ( США ) раскритиковали доводы в пользу парадокса Ферми, согласно которому следы деятельности инопланетных цивилизаций не наблюдаются в Млечном Пути, хотя они должны быть уже обнаруженными, если инопланетяне действительно существуют. По мнению ученых, доля изученного пространства в рамках проекта SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence, США) слишком мала, чтобы можно было делать какие-то выводы. Препринт исследования опубликован в репозитории arXiv.org.

Парадокс Ферми применяется для описания несоответствия между оптимистичной оценкой количества инопланетных цивилизаций в Галактике, которая выводится из уравнения Дрейка, и тем фактом, что до сих пор не найдены следы их существования. Ученые предложили несколько объяснений этому: например, инопланетяне гибнут до того, как станут обнаруживаемыми, они не могут войти в контакт из-за чрезмерной гравитации планеты или остановки технологического развития. Одной из формулировок парадокса Ферми является «Факт А», согласно которому инопланетные корабли должны были бы часто посещать Солнечную систему и Землю.