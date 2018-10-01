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Роскосмос может пересчитать все деревья в России
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Роскосмос может пересчитать все деревья в России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Роскосмос может пересчитать все деревья, растущие на территории России, заявил в понедельник глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"Орбитальная группировка может связать хорошей связью, интернетом всю большую великую страну. Я уже говорил про высокое разрешение наших космических аппаратов. Это уже десятки сантиметров… Это означает, что мы можем, извините, пересчитать все деревья, которые растут в Российской Федерации", — сказал он в эфире Первого канала.
По словам Рогозина, это позволит узнать, где растут какие виды деревьев, видеть очаги пожаров, разрешать имущественные споры, следить за стройками.
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