Роскосмос может пересчитать все деревья в России

Роскосмос может пересчитать все деревья, растущие на территории России , заявил в понедельник глава госкорпорации Дмитрий Рогозин "Орбитальная группировка может связать хорошей связью, интернетом всю большую великую страну. Я уже говорил про высокое разрешение наших космических аппаратов. Это уже десятки сантиметров… Это означает, что мы можем, извините, пересчитать все деревья, которые растут в Российской Федерации", — сказал он в эфире Первого канала. По словам Рогозина, это позволит узнать, где растут какие виды деревьев, видеть очаги пожаров, разрешать имущественные споры, следить за стройками.