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Alibaba разработала робота-портье
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Alibaba разработала робота-портье 

Популярная механика 1 час назад
Фото: Популярная механика
Китайский интернет-гигант Alibaba недавно представил нового робота собственной разработки. Как передает New Atlas, это колесный робот, использующий ИИ-технологий и предназначающийся для работы в отелях.
Сервис с использованием подобных роботов, согласно задумке, будет работать следующим образом. Гости отеля смогут сделать заказ (например, еды) при помощи «умных» колонок Tmall Genie, расположенных в комнатах. Получив заказ, робот с алюминиевым корпусом и высотой около метра заберет необходимый продукт (от работника сервиса отеля или же из специальной распределительной системы) и осуществит доставку.
Робот будет использовать имеющуюся у него планировку отеля, а также лазерные и радарные датчики для детектирования и избегания на пути различных препятствий. Таким образом он будет двигаться к комнате заказчика (максимальная скорость его передвижения — метр в секунду). Робот также будет проецировать на пол перед ним указатели — с помощью специальных лазеров: указатели сообщат людям, в какую сторону движется устройство. При помощи Wi-Fi робот сможет вызывать лифты и выбирать необходимый этаж.
Прежде чем доставить заказ, робот оповестит гостей (при помощи Tmall Genie), а затем — с помощью системы распознавания лиц — проверит личность заказчика. После этого робот откроет специальный отсек и позволит гостям забрать заказанный товар.
Ожидается, что Alibaba начнет тестировать робота-портье уже в этом месяце. Если все пройдет успешно, возможно, робот также найдет применение в офисах, больницах и ресторанах.
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