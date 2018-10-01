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В безопасном поиске Google обнаружили эротику
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В безопасном поиске Google обнаружили эротику 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
В безопасном режиме поиска изображений в сервисе «Картинки Google» обнаружили фотографии полуголых порноактрис. На проблему обратил внимание американский школьный учитель Шона Поппе (Shona Poppe), который написал сообщение на официальном форуме.
Мужчина рассказал, что во время урока задал восьмилетним ученикам перевести слово Hot (горячий) на язык маори. В конечном итоге дети наткнулись на эротические изображения, хотя у них на компьютерах был включен безопасный поиск.
Как оказалось, подобная проблема коснулась многих пользователей Google. Если вбить в поиске слово Hot, в верхних результатах выдачи появятся сотни снимков женщин в нижнем белье. На некоторых фотографиях девушки изображены вообще без одежды, однако их интимные места прикрыты нарисованными смайликами.
В выдаче можно обнаружить картинки, на которых запечатлены бывшая порноактриса Миа Халифа (Mia Khalifa) и Саманта Сэинт (Samantha Saint). Ситуация не изменится, если активировать предназначенный для детей режим «Безопасный поиск», который должен фильтровать все откровенные снимки с помощью технологий машинного обучения и компьютерного зрения.
При вводе в поисковике слова «горячая» на русском языке происходит то же самое: пользователи видят в результатах выдачи множество фотографий с полуголыми женщинами.
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