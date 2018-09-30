Стрейзанд разочаровали копии умершей собаки

«Душу клонировать невозможно»: Стрейзанд недовольна копиями умершей собаки

Барбра Стрейзанд оказалась недовольна клонами умершей собаки — хотя внешне они выглядят так же, как и любимица певицы, их характеры оказались совсем другими. О том, почему певица решила клонировать собаку и как это вообще стало возможным, рассказывает «Газета.Ru»

Барбра Стрейзанд отказалась смириться с уходом своей любимицы — собаки, которая прожила в ее доме целых 14 лет. 75-летняя актриса обожала Саманту — маленькую пушистую белую собачку породы котон–де-тулеар. Когда стало ясно, что Саманте осталось жить совсем немного, актриса решила ее клонировать, сообщается в журнале Variety.

Незадолго до смерти Саманты специалисты взяли необходимое количество клеток собаки, из которых и выросли две точных копии прежней любимицы актрисы. Как рассказала певица, она с самого начала решила одевать питомиц в попонки разного цвета, чтобы не путать, поскольку собаки абсолютно идентичны. А потом Барбра дала собачкам имена по цвету их нарядов: Мисс Скарлетт (в алом) и Мисс Вайолет (в фиолетовом). Впрочем, попонку первой из них актриса впоследствии заменила на розовую.

У клонов, в отличие от Саманты, оказались не карие, а голубые глаза. Пока что собаки маленькие, и Стрейзанд предполагает, что с возрастом радужная оболочка может изменить цвет.

«У них разные личности. Я жду, пока они станут старше, чтобы увидеть, есть ли у них карие глаза и серьезность Саманты», — сказала Стрейзанд. При этом она добавила, что содержит еще одну собаку — родственницу Саманты по кличке Мисс Фанни.

Однако радость певицы от «возрождения» Саманты была недолгой. Хотя собачки внешне оказались как две капли воды похожи на Саманту, их характеры оказались совершенно иными.

«Конечно, они выглядят точно, как Саманта. Но, как оказалось, душу клонировать невозможно… На самом деле, это можно было предвидеть. Ведь и с детьми все обстоит так же — нет на свете двух абсолютно одинаковых, даже близнецы по характеру совершенно разные…» — с грустью призналась Стрейзанд.

"Саманта была в чем-то похожа на меня. Она была не как все — оригиналка. Поэтому мы так подходили друг другу. Мы прожили вместе 14 лет, и расстаться с ней было невыносимо тяжело. Я даже представить себе не могла, что после ее смерти возьму другую, непохожую на нее собаку… Когда стало ясно, что она скоро умрет, я вызвала врача, и он взял образцы ее тканей для клонирования.

Я надеялась, что смогу таким образом ее вернуть. Но я ошиблась. Хотя, конечно, мои новые собачки очень милые и забавные. Скачут повсюду, как две маленькие обезьянки… Но с Самантой им не сравниться…» — рассказала Барбара.

Первые шаги на пути к клонированию были сделаны еще в Российской империи и СССР. Сначала зоолог Александр Тихомиров , а затем биолог Борис Астауров экспериментировали с тутовыми шелкопрядами. Тихомиров открыл явление искусственного партеногенеза (однополого размножения у животных, обычно размножающихся с помощью оплодотворения), Астауров же смог получить генетические копии шелкопряда с помощью радиационного и термического воздействия на яйца. Однако полученные в ходе экспериментов эмбрионы не отличались высокой жизнеспособностью.

Современные эксперименты по клонированию основаны на методе, который в 1940-е годы разработал советский эмбриолог Георгий Лопашов.

Он выделил ядро соматической (неполовой) клетки и имплантировал его в обезъядренную (энуклеированную) яйцеклетку. Из-за «лысенковщины» его статья, посвященная пересадке ядер у амфибий, так и не была опубликована. В дальнейшем аналогичные опыты осуществили американские эмбриологи Бриггс и Кинг — им удалось добиться успешного развития головастиков шпорцевой лягушки. А в 1962 году английский зоолог Джон Гердон использовал в качестве донора ядер клетки эпителия кишечника подросшего головастика. Хотя выжили лишь 2% клонов, это стало огромным шагом вперед.

За год до появления знаменитой овечки Долли та же группа ученых клонировала овец Меган и Мораг, но для их создания использовались эмбриональные клетки. Долли же стала первым теплокровным животным, полученным из ядра соматической клетки.

Источником материала послужили клетки вымени овцы, на момент эксперимента уже умершей. Донором половых клеток стала другая овца, еще одна послужила суррогатной матерью. Из 277 клеток до состояния эмбриона развились 29. Выжил из этих эмбрионов только один.

Долли родилась 5 июля 1996 года, доказав своим появлением возможность клонирования теплокровных животных, в том числе и уже умерших, если есть возможность получить от них генетический материал.