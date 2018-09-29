NASA предупредило о глобальной опасности

NASA сообщает о приближении к Земле крупного астероида размером с британский Биг Бен, сообщает Daily Express.

Ожидается, что гигантская космическая скала, получившая название Asteroid 2018 SP1, на следующей неделе приблизится к Земле.

В среду, 3 октября, астероид будет находиться на минимальном для него расстоянии от нашей планеты в 0,03926 астрономических единиц (au) или 15,28 лунных расстояний (LD).

Это расстояние эквивалентно более 3,64 млн миль (5,87 млн км), что почти в 16 раз больше расстояния между Землей и Луной.

Кажется, что это невероятно далеко, но астероид такого размера может нанести катастрофический ущерб, если упадет на Землю.

Астероид больше, чем часовая башня Вестминстерского дворца и колесо обозрения «Лондонский глаз». По минимальным оценкам, его размеры примерно равны шести лондонским двухэтажным автобусам, уложенным в ряд.

И из-за близкого подхода астероида к нашей планете Лаборатория реактивного движения NASA в Пасадене, штат Калифорния, классифицировала SP1 как околоземный объект.

NASA впервые наблюдало этот астероид 19 сентября этого года, всего за 16 дней до того, как он должен приблизиться к Земле. 3 ноября 2018 года астероид приблизится к планете Венера

Затем 2 октября 2051 году SP1 совершит очередной визит к Земле.