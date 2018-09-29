Ещё
NASA предупредило о глобальной опасности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

NASA предупредило о глобальной опасности 

Рамблер 1 час назад
NASA сообщает о приближении к Земле крупного астероида размером с британский Биг Бен, сообщает Daily Express.
Ожидается, что гигантская космическая скала, получившая название Asteroid 2018 SP1, на следующей неделе приблизится к Земле.
В среду, 3 октября, астероид будет находиться на минимальном для него расстоянии от нашей планеты в 0,03926 астрономических единиц (au) или 15,28 лунных расстояний (LD).
Это расстояние эквивалентно более 3,64 млн миль (5,87 млн км), что почти в 16 раз больше расстояния между Землей и Луной.
Кажется, что это невероятно далеко, но астероид такого размера может нанести катастрофический ущерб, если упадет на Землю.
Астероид больше, чем часовая башня Вестминстерского дворца и колесо обозрения «Лондонский глаз». По минимальным оценкам, его размеры примерно равны шести лондонским двухэтажным автобусам, уложенным в ряд.
И из-за близкого подхода астероида к нашей планете Лаборатория реактивного движения NASA в Пасадене, штат Калифорния, классифицировала SP1 как околоземный объект.
NASA впервые наблюдало этот астероид 19 сентября этого года, всего за 16 дней до того, как он должен приблизиться к Земле. 3 ноября 2018 года астероид приблизится к планете Венера
Затем 2 октября 2051 году SP1 совершит очередной визит к Земле.
Комментарии70
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Британии отравили еще 40 человек172
Соловьев поведал о «мести Петрова и Боширова»218
Невинный вопрос взбесил Петросяна22
Раскрыт один из главных секретов отравленного Скрипаля335
«За что?»: зрители обрушились на Агутина из-за «Голос 60+»92
Видео
05:28
Загадки древних галактик-спутников
Наука и техника
03:39
Россияне подсели на автомобили
Социология Статьи
02:19
Взрыв в Донецке мог оказаться спектаклем
В мире
00:46
Глава Косово совершил «победоносную поездку»
В мире Европа
00:28
Украине предрекли полное исчезновение
Украина В мире
03:00
Раскрыт один из главных секретов отравленного Скрипаля
В мире
00:51
Порошенко назвал дату возвращения Донбасса
Украина В мире
00:09
Ученые установили рекорд и взорвали лабораторию
Наука и техника
02:19
Взрыв в Донецке: пострадал претендент на пост главы ДНР
Происшествия Другое
03:10
Армия Сербии приведена в полную боеготовность
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение