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На Земле обнаружено бессмертное существо
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Биологи обнаружили на Земле бессмертное существо 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: wikimedia
Биологи выяснили, что единственным бессмертным животным считается медуза Turritopsis nutricula, которая научилась себя омолаживать.
Ученые выяснили, что единственным на сегодняшний день бессмертным животным считается медуза Turritopsis nutricula, живущая в тропических морях. Существо, размер которого составляет всего пять миллиметров, научилось бесконечно себя омолаживать.
Когда медуза достигает зрелости, она не умирает после размножения, как все ее сородичи, а возвращается из «взрослой» стадии развития обратно в «детскую».
Она опускается на дно, покрывается хитиновой «коркой» и превращается в полип. Под слоем этого вещества медуза «обновляется» и вновь повторяет весь свой жизненный цикл. Продолжаться этот процесс может до бесконечности.
В теории медуза может погибнуть, но только если попадет в зубы какому-нибудь хищнику.
В данный момент ученые изучают феномен этого животного, пытаясь проследить, каким образом возможен процесс превращения клеток из одной формы в другую.
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