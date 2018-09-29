На Земле обнаружено бессмертное существо

Биологи обнаружили на Земле бессмертное существо

Биологи выяснили, что единственным бессмертным животным считается медуза Turritopsis nutricula, которая научилась себя омолаживать.

Ученые выяснили, что единственным на сегодняшний день бессмертным животным считается медуза Turritopsis nutricula, живущая в тропических морях. Существо, размер которого составляет всего пять миллиметров, научилось бесконечно себя омолаживать.

Когда медуза достигает зрелости, она не умирает после размножения, как все ее сородичи, а возвращается из «взрослой» стадии развития обратно в «детскую».

Она опускается на дно, покрывается хитиновой «коркой» и превращается в полип. Под слоем этого вещества медуза «обновляется» и вновь повторяет весь свой жизненный цикл. Продолжаться этот процесс может до бесконечности.

В теории медуза может погибнуть, но только если попадет в зубы какому-нибудь хищнику.

В данный момент ученые изучают феномен этого животного, пытаясь проследить, каким образом возможен процесс превращения клеток из одной формы в другую.