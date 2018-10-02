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К Земле приблизится «астероид-череп»
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К Земле приблизится «астероид-череп» 

Российская Газета + ещё 67 42 минуты назад
Фото: NASA
В направлении Земли движется астероид 2015 TB145, внешне похожий на человеческий череп. Вблизи с нашей планетой он пройдет 11 ноября.
Космическое тело необычной формы было впервые открыто осенью 2015 года с помощью телескопа Pan-STARRS на Гавайях.
Тогда астероид пролетел мимо Земли 31 октября, из-за чего получил неофициальное название "Хеллоуинский". Объект приближался на расстояние 486 тысяч километров и астрофизикам удалось запечатлеть его жутковатый образ. На снимках можно разглядеть лоб, подбородок, глазницы и носовую впадину.
Как сообщает Live Science, в этот раз 2015 TB145 приблизится к нашей планете на гораздо большую дистанцию в 38 миллионов километров — это примерно четверть расстояния от Земли до Солнца. Однако ученые уверены, что смогут получить новые данные об объекте.
У астероида небольшие размеры — всего 625 метров в поперечнике. Для сравнения величина астероида, который, как считается, уничтожил динозавров, составляла 10 километров.
Помимо необычной формы у 2015 TB145 есть еще одна особенность. По мнению исследователей NASA, продолговатая орбита и скорость объекта указывают, что он является мертвой кометой, которая лишилась своего "хвоста" из-за частых сближений с Солнцем. Кроме того, астероид является почти абсолютно черным, он поглощает 94 процента падающего на него света.
К слову, астрофизики не исключают, что "Хеллоуинский" астероид уже не имеет очертаний черепа человека, поскольку за прошедшие три года его форма могла претерпеть изменения. По имеющимся расчетам, в следующий раз 2015 TB145 сблизится с Землей не ранее 2082 года.
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