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Найдено исчезнувшее письмо Галилея с критикой Церкви
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Найдено исчезнувшее письмо Галилея с критикой Церкви 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: The Royal Society
В библиотеке Лондонского королевского общества обнаружили пропавшее письмо Галилео Галилея, в котором ученый изложил свои аргументы против догм католической церкви, согласно которым Земля находилась в центре Солнечной системы. Оказалось, что Галилей внес правки в оригинальный текст письма, чтобы предотвратить обвинения в ереси. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
Галилей написал письмо, адресованное его другу, математику Бенедетто Кастелли, 21 декабря 1613 года. Впоследствии было сделано много копий письма, которое существовало в двух версиях. В одном ученый написал, что научные исследования должны быть свободными от религиозных доктрин, а гелиоцентрическая система мира Коперника на самом деле несовместима с Библией. Именно эта версия попала в руки Инквизиции от доминиканского монаха Никколо Лорини. Другой вариант письма был менее радикален, и ученый пытался убедить представителей духовенства, что именно эта версия является правильной.
Благодаря найденному оригиналу историки узнали, что Галилей изначально довольно жестко критиковал Церковь. Ученый затем внес правки в письмо, заменив некоторые слова на более мягкие аналоги, например, «ложные» (false) на «расходящиеся с истиной» (look different from the truth). Исправленный текст ученый попытался выдать за оригинал и отправить Инквизиции.
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