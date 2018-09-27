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Названа реальная стоимость нового iPhone
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Названа реальная стоимость нового iPhone 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Специалисты канадской компании TechInsights подсчитали стоимость деталей iPhone XS Max на 256 гигабайт. Об этом пишет «Коммерсант».
Устройство продают за 1249 долларов, его дисплей обходится в 80 долларов, чипсет — в 72 доллара, память — в 64 доллара, а корпус стоит 58 долларов.
По словам главного редактора AppleInsider.ru Рената Гришина, это не означает, что Apple зарабатывает на каждом устройстве по 800 долларов. Он подчеркнул, что нужно учитывать обслуживание, магазины, сервис, зарплаты сотрудников и дивиденды.
По неподтвержденным данным, Apple получает с каждого iPhone 150 долларов. Для сравнения: китайская Xiaomi получает со своих смартфонов всего по два доллара.
Американская корпорация Apple 12 сентября представила новые модели iPhone. iPhone XS Max с большим экраном в 6,5 дюйма обойдется россиянам как минимум в 96990 рублей. Цены на iPhone XS начинаются от 87990 рублей. Самый «бюджетный» вариант — это iPhone XR, за который придется отдать от 64990 рублей.
Apple Watch Series 4, которые умеют делать ЭКГ и фиксировать нарушения сердечного ритма, в России будут стоить от 31990 рублей.
Официальные продажи iPhone XS и XS Max стартуют в России 28 сентября. За несколько дней до этого в Москве у магазина re:Store на Тверской выстроилась очередь за новым iPhone. Первое место в очереди продают за 400 тысяч рублей.
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