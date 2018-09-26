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Назван смартфон с лучшим дисплеем
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Назван смартфон с лучшим дисплеем 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Исследовательская компания Display Mate, занимающаяся тестированием, оценкой и калибровкой дисплеев назвала iPhone XS Max смартфоном с лучшим экраном.
Флагман Apple получил от экспертов максимальный балл. Дисплей гаджета показал рекордные результаты в "абсолютной точности цвета", "видимом разрешении экрана", "яркости и контрастности в полноэкранном режима для OLED-смартфонов" и в нескольких других категориях.
До выхода iPhone XS Max лучшей моделью на рынке по данному критерию был Samsung Galaxy Note 9.
Продажи новых моделей от Apple официально начнутся 28 сентября. Цена на iPhone XS начинается от 87,990 тысячи рублей, а на iPhone XS Max — от 96,990 тысячи рублей.
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