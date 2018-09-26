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В Москве нашли европейские купеческие жетоны
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Московские археологи обнаружили европейские купеческие жетоны середины XVIII века 

ТАСС 2 часа назад
Фото: mos.ru
Московские археологи обнаружили два медных купеческих жетона середины XVIII века в районах Серебрянической набережной у реки Яузы и Малого Златоустинского переулка, сообщил журналистам руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.
"Были обнаружены два таких счетных жетона середины XVIII века, отпечатанных в городе Нюрнберг, и они предназначались для купеческих корпораций, чтобы купцы европейские внутри своих корпораций рассчитывались ими вместо денег", — сказал он на пресс-конференции, посвященной предварительным итогам 2018 года.
Емельянов уточнил, что один из жетонов был найден 24 сентября, а второй — на прошлой неделе. Один из них использовался исключительно у немецких купцов, второй — в целом в Европе, при этом в Москве подобные жетоны не имели массового хождения. "Это говорит о том, что уже в середине XVIII века между купцами, между государствами России и Европы были теснейшие связи", — отметил глава департамента.
Также среди находок последних дней — свинцовые товарные пломбы, обнаруженные вблизи Малого и Большого Златоустинских переулков. По словам Емельянова, на одной из таких пломб имеется клеймо "Торговый дом Башкиров" — нижегородских купцов, торговавших мукой.
Всего же за 2018 год, по словам руководителя Мосгорнаследия, столичные археологи обнаружили около 5 тыс. артефактов, которые после определенных процедур пополнят коллекции музеев Москвы.
ТАСС: последние новости
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