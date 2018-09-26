Затонувший корабль со специями нашли спустя 5 веков

Группа археологов, проводившая раскопки на побережье Португалии , недавно обнаружила затонувшее судно, которое датируется XVI—XVII веками.

Ученые предполагают, что корабль мог возвращаться из Индии с грузом специй и других продуктов.

С точки зрения исторического наследия это находка десятилетия, а для Португалии, вероятно, самая важная находка в истории, — сказал руководитель проекта Хорхе Фрейре.

Археологи рассказали, что судно обнаружили 3 сентября у берегов курортного города Кашкайш неподалеку от Лиссабона. Во время первых погружений водолазы нашли на борту корабля перец и другие специи, девять бронзовых пушек с португальскими гербами, китайский фарфор и ракушки каури, которые, вероятно, использовались в качестве валюты в то время.

Затонувший корабль находился на глубине почти 12 метров, а его обломки разбросало на площади около 50 на 100 метров. Несмотря на то, что корабль провел под водой несколько веков, его конструкции и товар отлично сохранились до наших дней.

Эти данные помогут ученым точно восстановить облик корабля, его маршрут и даже причину крушения.

Авторы исследования утверждают, что в 1994 году недалеко от Кашкайша нашли другой затонувший португальский корабль, поэтому многие специалисты считают устье реки Тежо кладбищем кораблей, и новое открытие подтверждает это.