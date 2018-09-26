«Ангара-А5» получила первый гражданский заказ

«Ангара-А5» получила первый заказ на гражданский запуск

Тяжелая ракета-носитель «Ангара-А5» получила первый контракт на запуск гражданских космических аппаратов — она поможет вывести на орбиту новые спутники-ретрансляторы «Луч-5М».

Такие данные следуют из документации, размещенной на сайте госзакупок.

«Использование средств выведения для запусков космических аппаратов «Луч-5М» с использованием ракеты-носителя «Ангара-А5», — говорится в документах.

Всего на сайте размещено два аналогичных контракта, а также два контракта по адаптации ракеты «Ангара-А5» и наземной инфраструктуры к запуску спутников производства «Информационные спутниковые системы» им. Решетнева».

«Ангара» — семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого классов, использующее экологически чистые компоненты топлива. На данный момент были проведены только два запуска: легкая «Ангара-1.2ПП» стартовала в июле 2014 года, тяжелая «Ангара-А5» — в декабре 2014 года.

Очередной запуск запланирован на 2019 год.

Система «Луч» обеспечивает связь с наземными пунктами управления космической техники на низкой околоземной орбите. Новые спутники «Луч-5М» придут на смену действующим в орбитальной группировке аппаратам «Луч-5А», «Луч-5Б» и «Луч-5В».

Ранее сообщалось о заключении контрактов на 12 тяжелых ракет-носителей «Ангара-А5».