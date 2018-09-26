Ещё
На Украине изобрели искусственное сало
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Украине изобрели искусственное сало 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Студенты аграрного университета в Сумах на Украине разработали искусственный салозаменитель из растительного масла и желатина.
"Наше сало — здоровая альтернатива обычному шпику. Кроме этого, искусственное сало мы можем делать с любыми вкусами: соленое, с перцем и другими специями, кислое, сладкое, различной жирности", — цитирует доцента кафедры питания Дмитрия Бидюка в среду издание "Сегодня".
По его словам, искусственное сало, в отличие от продукта животного происхождения, не содержит многих вредных веществ и его могут есть даже вегетарианцы. Бидюк отметил, что вкус салозаменителя тщательно прорабатывался и даже гурманы не смогут отличить его от настоящего.
Сейчас в лаборатории работают над биопленкой, которая заменит целлофан. Ее можно будет использовать как упаковочный материал, пакеты или пищевую пленку.
Последние новости
"Нас ждет кошмар?": израильские СМИ — о поставке С-300 Сирии Воссоздана "смертельная спираль" пропавшего рейса MH370 СМИ США: ВМС Украины в Азовском море погибнут за считаные минуты
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Приняты поправки Путина о выходе на пенсию305
Найдены тайные записи о гибели группы Дятлова23
Москва замерзла13
«Ваш мозг промыт пропагандой»
Доклад о жизни крымчан шокировал ООН656
Видео
05:22
Акцию против раздвинутых ног раскритиковали в сети
Общество Другое
00:49
Стало известно о новой инициативе Франции против РФ
В мире
03:32
Представлены новые данные о крушении Ил-20
Армия Ближний Восток
00:29
Москва замерзла
Погода Новости Москвы
00:23
Сигал захотел власти в России
Политика
03:13
Найдены тайные записи о гибели группы Дятлова
Общество
03:06
Приняты поправки Путина о выходе на пенсию
Политика
00:29
«Бастион» поразил цель в Арктике
Армия Оружие
06:56
Делегации РФ в ООН хотели запретить слово «Крым»
Политика
08:32
Молодая любовница живет рядом с Петросяном
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение