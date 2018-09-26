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В России возобновят выпуск «Зенитов»
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В России возобновят производство фотоаппаратов «Зенит» 

RT на русском + ещё 12 1 час назад
Фото: © pixabay.com
Красногорский завод имени С. А. Зверева и компания Leica возрождают в России производство легендарных фотоаппаратов «Зенит».
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Красногорского завода.
Отмечается, что фотоаппараты будут представлены в новом исполнении и под новым названием — «Зенит М».
«Зенит и Leica изначально договорились произвести только ограниченное количество фотоаппаратов «Зенит М». Однако это не ограниченное издание с новыми функциями, а камеры в лимитированном дизайне, эксклюзивной упаковке с индивидуальным номером. Тираж этой камеры крайне ограничен. Всего 500 штук номерных камер и объективов Зенитар 1,0/35 доступных к приобретению в России и Европе», — уточнил он.
По словам собеседника агентства, цена на «Зенит» в премиальном сегменте будет варьироваться в пределах €5—6 тыс.
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