Стимулятор боли поможет парализованным ходить

Парализованные люди смогут ходить благодаря стимулятору боли

В 2014 году в Университете Луисвилля ( США ) начался эксперимент с четырьмя парализованными пациентами. В его основе лежала методика доктора Сьюзанн Харкима из Центра исследований травм спинного мозга Кентукки, которая собралась «перевоспитать» спинной мозг и научить его действовать отдельно от головного. Сегодня можно констатировать, что идея была верна.

При повреждениях спинного мозга он зачастую остается функциональным, но утрачивает связь с головным мозгом. В этом состоянии он может проводить нервные сигналы к конечностям и мышцам, но не получает команд — доктор Харкима решила использовать стимулятор боли Medtronic, чтобы создать их имитацию. Параллельно с этим ноги пациентов принудительно двигали извне, чтобы спровоцировать появление нового рефлекса, который спинной мозг мог бы освоить и запомнить.

Санитары ставили пациента на ходунки и сгибали его ноги по шаблону, имитируя ходьбу. Стимулятор синхронно направлял в спинной мозг импульсы по этому же шаблону — так создавалась связь. Было задействовано три типа упражнений: удержание равновесия в положении стоя, ходьба и бег трусцой на беговой дорожке. После того, как рефлекс формировался, ходунки заменяли на трость или костыли, включали на стимуляторе боли нужный режим — и ноги пациентов начинали двигаться в такт сигналу. Без прямого контроля с их стороны, но весьма уверенно.

У всех четырех подопытных время формирования рефлекса, его эффективность и прочие параметры очень разнятся, плюс данные из клиники Майо, где проводили аналогичные исследования, только внесли хаос — каждый случай индивидуален и сложен для анализа. Доктор Харкима доказала свою правоту — тезис о том, что спинной мозг много крепче и надежнее, чем мы думали. А потому может работать и без связки с головным мозгом, сам по себе или под контролем извне.

Но вот необходимость носить внешний стимулятор, просто чтобы ходить, не особо лучше инвалидной коляски — человек все еще остается радикально зависим от оборудования. И потому говорить об успехе было бы преждевременно, но вот как базис для дальнейших исследований, этот эксперимент очень обнадеживает и воодушевляет. А заодно делает ближе фантастику, когда мы в прямом смысле сможем подключать прямо к себе сложнейшее оборудование и не бояться ненароком потерять уязвимую голову.