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Учёные объяснили быстрый прирост массы чёрных дыр
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Учёные объяснили быстрый прирост массы чёрных дыр 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Чёрная дыра Cygnus X-1 © NASA/CXC/M.Weiss
Британские астрофизики выяснили, с какой максимальной скоростью сверхмассивные чёрные дыры могут поглощать материю. Это открытие они сделали, наблюдая, как кусок материи размером с Землю исчезает в чёрной дыре созвездия Волосы Вероники. Оказалось, что перед тем как исчезнуть, объект разогнался до 100 тыс. км/сек. Как это связано с наращиванием массы — в материале RT.
Астрофизики из Лестерского университета выяснили, что скопление пыли и газа вокруг сверхмассивной чёрной дыры образует не сплошной диск, а сложную структуру из хаотично расположенных колец. Ныряя в «лазейки» между этими кольцами, материя может беспрепятственно разогнаться до 100 тыс. км/сек. Ранее учёные фиксировали поглощение материи только небольшими чёрными дырами и со скоростью, не превышавшей 29 тыс. км/сек.
Это открытие специалисты из Соединённого Королевства сделали, наблюдая за галактикой PG211+143, расположенной в миллиарде световых лет от Земли в созвездии Волосы Вероники. В центре галактики находится сверхмассивная чёрная дыра весом в 40 млн масс Солнца. С помощью рентгеновского космического телескопа XMM-Newton Европейского космического агентства учёные выяснили, каким образом чёрная дыра «втягивает» материю размером с Землю.
Анализируя спектр излучения, астрофизики вычислили, что материя галактики PG211+143 со стремительной скоростью движется по прямой к центру сверхмассивной чёрной дыры.
Они нашли объяснение этому феномену: оказалось, что диск вокруг столь массивной дыры «разорвался» на отдельные кольца из пыли и газа и не препятствовал свободному падению космического объекта.
По мнению астрофизиков, подобный сценарий поглощения вещества характерен для сверхмассивных чёрных дыр, расположенных в центрах галактик.
«Открытие «разорванности» колец вполне объясняет то, каким образом сверхмассивные чёрные дыры за короткий срок набирают свою огромную массу», — сообщил в беседе с RT сотрудник ГАИШ МГУ Михаил Кузнецов.
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