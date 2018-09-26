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В России научились разбавлять топливо водой
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В России научились разбавлять топливо водой 

ТК «Звезда» + ещё 2 1 час назад
Фото: pixabay
Специалисты Российской академии наук уверяют, что смесь из топлива и воды намного эффективнее горючего в чистом виде.
Российские специалисты из Объединенного института высоких температур РАН научились смешивать топливо с водой так, чтобы полученная смесь горела. Как пишет Proceedings of the Combustion Institute, это намного эффективнее использования топлива в чистом виде.
Во время исследований ученым удалось выявить факторы, позволяющие топливу гореть даже в случае сильного разбавления водой. По данным сотрудников РАН, у сжигания топливно-водных эмульсий существует ряд превосходств перед сжиганием горючего в чистом виде. К преимуществам, в том числе, относятся уменьшение объема потребления самого топлива и рост мощности двигателя внутреннего сгорания (ДВС) на больших оборотах.
В своем эксперименте в качестве главного вещества специалисты применили топливно-водную смесь на основе н-гептана с пузырьками кислорода и поверхностно-активным веществом. Было установлено, что хорошо сгорают не только смеси из углеводородов, но и эмульсии с содержанием 87% воды по массе и 95% воды по объему.
Такого результата получилось добиться при помощи добавления поверхностно-активных веществ (ПАВ), так как в противном случае слишком большое количество воды могло погасить пламя. Но ПАВ изолировали области горения от областей с каплями воды, после чего стало возможным горение при большой массовой доле воды.
По словам ученых, добавление воды в топливо, во-первых, помогает сохранить оптимальные параметры цилиндров ДВС, а во-вторых, не снижает его коэффициент полезного действия (КПД).
В материале также отмечается, что часть горючего в устройствах сжигается малоэффективно и тратится на охлаждение цилиндров. Это, по мнению специалистов РАН, приводит к перерасходу топлива. Однако разбавление последнего водой поможет избежать такой проблемы.
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