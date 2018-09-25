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На картах Google рассмотрели Лохнесское чудовище
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На картах Google нашли лох-несское чудовище 

Рамблер + ещё 2 3 часа назад
Фото: Google Earth
Жительница США Лиза Стаут обнаружила лох-несское чудовище на снимках Google Earth трехлетней давности.
«Я увидела существо, которое, как мне кажется, может быть Несси или по крайней мере тем, что чаще всего принимают за него местные жители и туристы», — рассказала Стаут изданию The Mirror.
Она рассказала, что увлеклась поисками чудовища, когда ее уволили с работы. Женщина целенаправленно рассматривала карты по часу в неделю, и через какое-то время заметила силуэт, похожий на лох-несское чудовище, недалеко от курорта Loch Ness Highland Resort.
На опубликованном ею снимке можно увидеть темный силуэт, выступающий из воды. Легенда о лох-несском чудовище ежегодно привлекает в Шотландию миллионы туристов.
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