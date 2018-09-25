Rambler Group получила золотой приз международной премии Step Two Intranet and Digital Workplace Awards 2018

Rambler Group получила золотой приз премии Step Two Intranet and Digital Workplace Awards 2018 за реализацию корпоративного интранет-портала, помогающего автоматизировать и ускорить бизнес-процессы компании.

Жюри конкурса оценили удобный интерфейс портала, интеграцию с JIRA и ERP системой, продуманную автоматизацию HR-процессов и значительный уровень снижения денежных расходов компании — использование корпоративного портала позволяет экономить более $350 тысяч в год.

Сергей Шанаев, директор департамента по развитию бизнеса Rambler Group:

«Получении премии австралийской премии Step Two подтверждает, что нам удалось создать действительно прогрессивный и конкурентоспособный продукт, востребованный не только российским, но и западным рынком. Интранет сейчас является неотъемлемой частью процессов компании. По сути он стал не только общекорпоративной коммуникационной платформой, но и площадкой, позволяющей оперативно решать задачи по управлению проектами: от согласования документов до автоматизации HR-процессов. При этом интранет полностью разработан исключительно собственными внутренними ресурсами, благодаря энтузиазму и профессионализму команды. Поэтому столь высокая оценка для нас очень важна».

«Step Two» — команда экспертов, базирующихся в Австралии, чьей задачей является оказание помощи компаниям в выборе соответствующих технологичных решений для организации внутренних бизнес-процессов. Международная премия «Step Two Intranet and Digital Workplace Awards» нацелена на выявление лучших компаний с экспертизой в создании цифровых рабочих процессов. Головной офис компании находится в Сиднее.

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