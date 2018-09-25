Для ракет «Протон» изготовят четыре комплекта двигателей

Производство двигателей для ракет «Протон» завершат в 2019 году

Пермскому предприятию "Протон-ПМ" осталось изготовить четыре комплекта двигателей для ракет "Протон-М", их производство будет закрыто в 2019 году, сообщил исполнительный директор ПАО "Протон-ПМ" Дмитрий Щенятский.

"Что касается двигателей для ракет-носителей "Протон-М", то по заключенным договорам нам осталось изготовить четыре комплекта РД-276. Их производство на нашем предприятии завершится в 2019 году", — приводятся его слова на сайте предприятия.

Пол его словам, испытания двигателей РД-276 на предприятии закончатся в первом квартале будущего года.

Щенятский уточнил, что в разные годы выпуск двигателя РД-276 занимал до 80 процентов в общем объеме производства, сегодня — только 35 процентов, поскольку оно перешло на выпуск другой продукции.

В сентябре этого года предприятие было передано в холдинг ракетного двигателестроения, формируемого на базе НПО "Энергомаш"

В июле генеральный директор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов рассказал РИА Новости , что изготовление двигателей для ракет-носителей тяжелого класса "Протон-М" прекратится до конца текущего года, если не появятся новые контракты.