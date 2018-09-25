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Для ракет «Протон» изготовят четыре комплекта двигателей
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Производство двигателей для ракет «Протон» завершат в 2019 году 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пермскому предприятию "Протон-ПМ" осталось изготовить четыре комплекта двигателей для ракет "Протон-М", их производство будет закрыто в 2019 году, сообщил исполнительный директор ПАО "Протон-ПМ" Дмитрий Щенятский.
"Что касается двигателей для ракет-носителей "Протон-М", то по заключенным договорам нам осталось изготовить четыре комплекта РД-276. Их производство на нашем предприятии завершится в 2019 году", — приводятся его слова на сайте предприятия.
Пол его словам, испытания двигателей РД-276 на предприятии закончатся в первом квартале будущего года.
Щенятский уточнил, что в разные годы выпуск двигателя РД-276 занимал до 80 процентов в общем объеме производства, сегодня — только 35 процентов, поскольку оно перешло на выпуск другой продукции.
В сентябре этого года предприятие было передано в холдинг ракетного двигателестроения, формируемого на базе НПО "Энергомаш".
В июле генеральный директор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов рассказал РИА Новости, что изготовление двигателей для ракет-носителей тяжелого класса "Протон-М" прекратится до конца текущего года, если не появятся новые контракты.
Как сообщалось ранее, на Воронежском механическом заводе, производящем двигатели для ракет "Протон", в 2016 году были выявлены проблемы в используемом при производстве ракетных двигателей припое. В этой связи в 2017 году на переборку были отправлены 74 двигателя: для второй и третьей ступеней "Протонов". Причиной обнаружения проблем стали замечания при пуске ракеты "Протон" 9 июня 2016 года и авария ракеты "Союз-У" 1 декабря того же года. Завод 2 апреля заявил о завершении проверки двигателей, которые имели производственные дефекты.
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