США указали на место России у Луны

«Gateway будет создан многонациональными усилиями под руководством НАСА, и в настоящее время продолжается обсуждение о возможном вкладе других космических агентств, включая партнеров по МКС, в возможное создание международного проекта Gateway», — сказали в американском космическом агентстве

В НАСА уточнили, что облик проекта до сих пор окончательно не утвержден и обсуждается с партнерами внутри и вне США. «НАСА продолжает работать с представителями промышленности США и международными партнерами над структурой Gateway, которая позволит направить туда первые пилотируемые экспедиции, продемонстрировать больше научных и технологических возможностей и создать больше пространства для астронавтов, где они смогут работать и жить», — отметили в ведомстве.

В сентябре гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не будет участвовать в проекте Gateway на вторых ролях. Он добавил, что лунная станция может быть создана совместно со странами БРИКС

В том же месяце космонавт Олег Котов рассказал ТАСС , что в настоящее время российский экипаж на МКС состоит из двух, а не трех человек, как ранее, по причине отсутствия средств на запуск грузовых кораблей «Прогресс».

В апреле РИА Новости, ссылаясь на анонимный источник в ракетно-космической отрасли, сообщили, что США и партнеры настаивают на использование Россией при создании шлюзового модуля для Gateway, который должен стать основным вкладом РФ в проект, американских технических стандартов. Тогда же собеседник высказал мнение, что западные страны хотели бы исключить Россию из проекта по причине задержек в технологических циклах изготовления космической техники.

В том же месяце ракетно-космическая корпорация «Энергия» предложила создать шлюзовой модуль для Gateway за счет США или ЕС , поскольку в Федеральной космической программе до 2025 года средства на создание шлюзового модуля для международной окололунной станции не предусмотрены.

В апреле 2014 года Рогозин, занимая должность вице-премьера, назвал колонизацию Луны стратегической задачей.

Переговоры о создании окололунной станции начались в 2013 году. В сентябре 2017 года Россия и США подписали соглашение о намерениях по созданию окололунной станции Gateway. Строительство станции намечено на 2022-й, присоединение российского шлюзового модуля к ней — на 2024-й.