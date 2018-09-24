Российские кибернетики создают невзламываемые компьютеры

Математики и инженеры бывших оборонных предприятий и институтов Москвы Санкт-Петербурга займутся создание доверенной вычислительной среды. Разработку поддержит Национальная технологическая инициатива (НТИ).

Проект включает в себя абсолютно защищённую линейку компьютеров, сетевое оборудование и программное обеспечение. Это означает, что они не подвержены опасности взлома или потери информации. При этом разработка будет основана исключительно на российских разработках: базовым процессором новой системы станет отечественный «Эльбрус», сообщает «Известия»

Он, в отличие от зарубежных аналогов, может выполнять до 25 операций за один вычислительный такт, а также способен контролировать обращения к запоминающему устройству примерно в тысячу раз точнее. Благодаря последнему значительно сокращается число ошибок, возникающих при разработке операционной системы и прикладных программ.

По словам директора санкт-петербургского предприятия «Авангард» Владимира Мельникова, в этом году разработчики планируют осваивать восьмиядерную модель процессора, что позволит полностью освободится от от возможных закладок от зарубежного производителя.