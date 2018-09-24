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Российские кибернетики создают невзламываемые компьютеры
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Российские кибернетики создают невзламываемые компьютеры 

News.ru + ещё 5 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Математики и инженеры бывших оборонных предприятий и институтов Москвы и Санкт-Петербурга займутся создание доверенной вычислительной среды. Разработку поддержит Национальная технологическая инициатива (НТИ).
Проект включает в себя абсолютно защищённую линейку компьютеров, сетевое оборудование и программное обеспечение. Это означает, что они не подвержены опасности взлома или потери информации. При этом разработка будет основана исключительно на российских разработках: базовым процессором новой системы станет отечественный «Эльбрус», сообщает «Известия».
Он, в отличие от зарубежных аналогов, может выполнять до 25 операций за один вычислительный такт, а также способен контролировать обращения к запоминающему устройству примерно в тысячу раз точнее. Благодаря последнему значительно сокращается число ошибок, возникающих при разработке операционной системы и прикладных программ.
По словам директора санкт-петербургского предприятия «Авангард» Владимира Мельникова, в этом году разработчики планируют осваивать восьмиядерную модель процессора, что позволит полностью освободится от от возможных закладок от зарубежного производителя.
Ранее News.ru рассказал, что все компьютеры, ввозимые и собираемые в России, могут начать принудительно оснащать отечественными антивирусами с августа 2020 года. С такой нормой выступило Минкомсвязи, при этом в отзыве Минэкономики даётся обоснование инициативе — обеспечение национальной безопасности. О том, какие подводные камни могут ждать инициаторов предлагаемой нормы, можно узнать из нашего специального материала.
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