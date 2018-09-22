Ещё
Япония запустила ракету к МКС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Япония запустила ракету к МКС 

Газета.Ru + ещё 14 4 часа назад
Фото: NASA/Reuters
Япония произвела успешный запуск ракеты Н-IIВ, на борту которой находится космический грузовик "Конотори-7", прямая трансляция запуска ракеты велась на сайте японского аэрокосмического агентства JAXA.
Запуск ракеты произошел в 20.52 мск после неоднократных переносов по техническим причинам. Аппарат был запущен с космодрома Танэгасима в префектуре Кагосима.
Ожидается, что "Конотори-7" доставит на МКС капсулу для того, чтобы доставить на Землю результаты экспериментов, которые проводились на борту станции. В ходе перелета планируется также проверить ее устойчивость к нагрузкам при прохождении в твердых слоях атмосферы, а также проверить возможность безопасной доставки на Землю груза из космоса.
Также на борту аппарата находится экспериментальный набор, состоящий из двух спутников STARS-Me, которые должны будут стать первым шагом к реализации проекта строительства космического лифта.
Газета.Ru: последние новости
Рогозин объяснил, почему Россия не может строить окололунную станцию с США Раскрыта загадка одной из самых известных оптических иллюзий Японцы высадили на астероид Рюгу два посадочных аппарата
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Корабли ВМС Украины появились у берегов Крыма47
В столичном метро погибла девушка36
На шоу «Голос 60+» разгорелся «скандал»55
В США признали, что воюют в Сирии против России972
Оскорбивший Путина украинец вызвал отвращение у Польши472
Видео
00:24
Россия отвергла космическое предложение США
Наука и техника Другое
04:24
Новый взгляд: экс-министр Польши призвал к дружбе с РФ
В мире Статьи
05:25
Оскорбивший Путина украинец вызвал отвращение у Польши
Украина В мире
05:15
Победы Украины оказались фейком
Украина В мире
00:16
В жилом доме под Тамбовом обрушились пять балконов
Происшествия Другое
01:38
Тайное гражданство: за что украинцев отправляют в «Миротворец»
В мире Статьи
05:12
«Не можем себе позволить»: Россия не летит на Луну
Наука и техника Статьи
00:49
Россия отомстит Израилю за убитых военных
Ближний Восток Армия
00:46
Что известно о теракте на военном параде в Иране
В мире Статьи
04:16
«Небольшая победа»: тюремщики США пощадили Бутину
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение