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Рогозин сообщил дату миссии на Марс
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Рогозин сообщил дату миссии на Марс 

BFM.RU + ещё 5 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Проект «Экзомарс» из графика не выбивается
Российско-европейская миссия «Экзомарс» отправится к Марсу в июле 2020 года, об этом в Twitter сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Он отметил, что проект «Экзомарс» из графика работ не выбивается. «19 марта 2021 года российский десантный модуль должен нежно посадить европейский марсоход на Красную планету», — отметил Рогозин.
«Экзомарс» — это первый в истории сотрудничества Евросоюза и России проект по поиску жизни на Марсе. Первый этап миссии состоял из европейского орбитального модуля TGO с двумя российскими научными приборами и разбившегося посадочного модуля Schiaparelli, напоминает РИА Новости. Второй этап миссии будет состоять из российской посадочной платформы и европейского марсохода. На платформе будут установлены 11 российских и два европейских прибора. Оборудование марсохода будет включать семь европейских и два российских прибора.
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