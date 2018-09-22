Рогозин сообщил дату миссии на Марс 

Все участники научно-производственной кооперации по российско-европейскому проекту ЭКЗОМАРС подтвердили, что из графика работ не выбиваются. Миссия на Марс стартует 25.07.20.

19.03. 2021 г. российский десантный модуль должен нежно посадить европейский марсоход на красную планету pic.twitter.com/x8N6D6mthA— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 22 сентября 2018 г.