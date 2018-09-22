Казахстанских специалистов на Байконуре учат по-новому

Источник рассказал о переобучении казахстанских специалистов на Байконуре

Казахстанские специалисты, ранее готовившие ракеты "Протон" к запускам на Байконуре , переведены и проходят переобучение на объектах, которые Россия передает Казахстану в рамках проекта "Байтерек", сообщил РИА Новости источник на космодроме.

"Большая часть казахстанских специалистов, работавших в расчетах подготовки и запуска ракет "Протон", переведены на принимаемые объекты, где занимаются изучением техники и эксплуатационной документации и уже участвуют в проведении технического обслуживания оборудования и аппаратуры", — сказал собеседник агентства.

При этом он отметил, что Казахстану уже переданы монтажно-испытательный корпус на площадке 42-го космодрома, стартовый комплекс на площадке 45 и вспомогательная инфраструктура. Именно их будут эксплуатировать казахстанские специалисты.

"Продолжается процесс документационного оформления передачи, который должен будет завершиться подписанием соответствующих документов на правительственном уровне", — добавил источник.

Собеседник агентства напомнил, что соглашение по программе "Байтерек" было заключено между Россией и Казахстаном в 2004 году, а в конце 2017 года в него были внесены изменения, согласно которым базовой ракетой для реализации проекта стала ракета-носитель "Союз-5", которая при запусках с Байконура будет называться "Сункар".