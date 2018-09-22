Ещё
Казахстанских специалистов на Байконуре учат по-новому
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Источник рассказал о переобучении казахстанских специалистов на Байконуре 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Олег Урусов
Казахстанские специалисты, ранее готовившие ракеты "Протон" к запускам на Байконуре, переведены и проходят переобучение на объектах, которые Россия передает Казахстану в рамках проекта "Байтерек", сообщил РИА Новости источник на космодроме.
"Большая часть казахстанских специалистов, работавших в расчетах подготовки и запуска ракет "Протон", переведены на принимаемые объекты, где занимаются изучением техники и эксплуатационной документации и уже участвуют в проведении технического обслуживания оборудования и аппаратуры", — сказал собеседник агентства.
При этом он отметил, что Казахстану уже переданы монтажно-испытательный корпус на площадке 42-го космодрома, стартовый комплекс на площадке 45 и вспомогательная инфраструктура. Именно их будут эксплуатировать казахстанские специалисты.
"Продолжается процесс документационного оформления передачи, который должен будет завершиться подписанием соответствующих документов на правительственном уровне", — добавил источник.
Собеседник агентства напомнил, что соглашение по программе "Байтерек" было заключено между Россией и Казахстаном в 2004 году, а в конце 2017 года в него были внесены изменения, согласно которым базовой ракетой для реализации проекта стала ракета-носитель "Союз-5", которая при запусках с Байконура будет называться "Сункар".
Последние новости
Хитрый план провалился: ГРУ не смогло спасти Британию Пожилая американка из мести поймала и убила трехметрового аллигатора США признали, что не могут остановить поток миллиардов в Россию
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Оскорбление нации»102
«Не коллеги и не друзья»116
«Мы не хотим изоляции России»199
В Польше оказались на стороне России25
Раскрыты компонентs «тайного» проекта мира в Донбассе
Видео
00:38
Китай накажут за российское оружие
Оружие Политика
03:26
Петрову и Боширову приписали невероятные приключения в Европе
В мире Статьи
01:17
Модель из России засудят за инцидент в Солсбери
Общество Статьи
00:20
Нетаньяху дал поручение по ситуации с Россией
В мире
01:00
МЦК установило новый рекорд пассажиропотока
Новости Москвы
01:00
Пугачева показала нового молодого фаворита
Шоу-бизнес
01:19
Москвичей предупредили о грозах
Погода Новости Москвы
00:21
Собянин продлил полномочия пресс-секретаря
Новости Москвы
02:14
В Кремле прояснили нежелание Путина говорить с Асадом
Политика
02:39
«Порошенко может стать следующей жертвой отравления»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение