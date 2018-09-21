Воробьи приспособились к загрязнению свинцом

В геномах живущих в шахтерских городках Австралии воробьев биологи обнаружили участки, характерные для организмов, приспособившихся к загрязнению свинцом. Результаты изложены в журнале Science of The Total Environment.

Повышенные количества тяжелых металлов, в том числе таких опасных, как свинец, характерны для многих мест обитания человека. Известно, что отравление свинцом негативно сказывается на выживаемости организмов, однако есть ли у животных механизмы, позволяющие адаптироваться к подобным условиям, ученые не знали.

В новой работе биологи изучили воробьев, обитающих в городах Брокен-Хилл (штат Новый Южный Уэльс, Австралия) и Маунт-Айза (штат Квинсленд, Австралия), где активно добывают металлы на протяжении 100 и 50 лет соответственно. Оказалось, что птицы выработали генетические механизмы, которые уменьшают количество попадающего в их организм свинца. Таким образом они защищались от негативного воздействия металла на нервную систему и развитие костей.