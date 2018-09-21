Воробьи приспособились к загрязнению свинцом 

В геномах живущих в шахтерских городках Австралии воробьев биологи обнаружили участки, характерные для организмов, приспособившихся к загрязнению свинцом. Результаты изложены в журнале Science of The Total Environment.
Повышенные количества тяжелых металлов, в том числе таких опасных, как свинец, характерны для многих мест обитания человека. Известно, что отравление свинцом негативно сказывается на выживаемости организмов, однако есть ли у животных механизмы, позволяющие адаптироваться к подобным условиям, ученые не знали.
В новой работе биологи изучили воробьев, обитающих в городах Брокен-Хилл (штат Новый Южный Уэльс, Австралия) и Маунт-Айза (штат Квинсленд, Австралия), где активно добывают металлы на протяжении 100 и 50 лет соответственно. Оказалось, что птицы выработали генетические механизмы, которые уменьшают количество попадающего в их организм свинца. Таким образом они защищались от негативного воздействия металла на нервную систему и развитие костей.
«Адаптироваться к загрязнениям жизненно необходимо для будущего благополучия экосистем, которые расположены в горнорудных районах. Однако на данный момент мы мало понимаем, могут ли животные эволюционировать для того, чтобы смягчать негативное воздействие деятельности человека, — говорит ведущий автор работы Самуэль Эндрю из Университета Маккуори (Австралия). — Мы обнаружили четкие свидетельства того, что в двух отдельных популяциях есть похожие генетические адаптации, которые демонстрируют, что параллельная эволюция произошла даже за столь короткий промежуток времени».