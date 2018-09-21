Ещё
NASA засняло редкие светящиеся облака
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

NASA засняло редкие светящиеся облака 

РИА Новости + ещё 13 10 часов назад
Фото: НАСА
NASA запечатлело редкое атмосферное явление — серебристые облака, которые также известны как ночные светящиеся или мезосферные облака, сообщает Science Alert.
Миссия NASA PMC Turbo проходила в июле в течение пяти дней. С ракетного полигона Эсрейндж в Швеции ученые запустили в мезосферу гигантский воздушный шар с семью камерами высокого разрешения и прибором LIDAR (устройством для обнаружения, идентификации и определения дальности с помощью света). В итоге было получено шесть миллионов фотографий.
Исследователи надеются, что полученная информация поможет им лучше понять структуру верхней атмосферы Земли, чтобы улучшить прогнозирование погоды.
Серебристые облака — самые высокие облачные образования в мезосфере, возникающие на высоте 70-95 километров. Для их образования требуются большое количество водяного пара, очень низкая температура, наличие мельчайших пылевых частиц, на которых конденсируются пары воды, превращающиеся затем в кристаллы льда.
Наземный наблюдатель может увидеть эти светлые полупрозрачные облака только в сумерках.
Последние новости
Хитрый план провалился: ГРУ не смогло спасти Британию Пожилая американка из мести поймала и убила трехметрового аллигатора США признали, что не могут остановить поток миллиардов в Россию
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мы не хотим изоляции России»25
Собчак и Виторган устроили перепалку в Сети37
Жириновский прояснил ситуацию с Поклонской65
Нетаньяху дал поручение по ситуации с Россией490
Модель из России засудят за инцидент в Солсбери84
Видео
00:38
Китай накажут за российское оружие
Оружие Политика
03:26
Петрову и Боширову приписали невероятные приключения в Европе
В мире Статьи
01:17
Модель из России засудят за инцидент в Солсбери
Общество Статьи
00:20
Нетаньяху дал поручение по ситуации с Россией
В мире
01:00
МЦК установило новый рекорд пассажиропотока
Новости Москвы
01:00
Пугачева показала нового молодого фаворита
Шоу-бизнес
01:19
Москвичей предупредили о грозах
Погода Новости Москвы
00:21
Собянин продлил полномочия пресс-секретаря
Новости Москвы
02:14
В Кремле прояснили нежелание Путина говорить с Асадом
Политика
02:39
«Порошенко может стать следующей жертвой отравления»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение