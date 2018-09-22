Россия отвергла космическое предложение США

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РФ не может участвовать в проекте окололунной станции с США на их условиях 

РИА Новости + ещё 12 42 минуты назад
Фото: Reuters
Россия не может позволить себе участие в проекте окололунной станции с США на тех условиях, которые проект предлагает сейчас, сообщил в субботу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Российская Федерация не может себе позволить участвовать на второстепенных ролях", — сказал он в ходе встречи с молодыми специалистами отрасли.
В сентябре прошлого года "Роскосмос" и НАСА в рамках международного астронавтического конгресса в Австралии подписали меморандум о сотрудничестве в создании международной окололунной станции Deep Space Gateway, впоследствии получившей название Gateway — Lunar Orbital Platform, а после совещания в сентябре 2018 года просто The Gateway.
В рамках проекта России предложили построить шлюзовой отсек для выхода космонавтов на поверхность станции. Весной этого года источник РИА Новости сообщил, что российскую сторону не устроила роль страны в этом проекте. Ей предлагается изготовить отсек по американским техническим стандартам и под американский скафандр.
С 8 по 15 сентября делегация госкорпорации "Роскосмос" приняла участие в международной встрече по обсуждению требований к окололунной орбитальной станции, которая прошла в Орландо (США). По итогам работы, стороны договорились продолжать сотрудничество по созданию станции.
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