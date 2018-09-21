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Роскосмос продолжит создание станции Gateway
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«Роскосмос» продолжит участие в создании окололунной станции Gateway 

РИА Новости + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Госкорпорация "Роскосмос" продолжит участие в проекте по созданию международной окололунной станции Gateway совместно с США и другими зарубежными партнерами, рассказали РИА Новости в госкорпорации.
В сентябре прошлого года "Роскосмос" и НАСА в рамках международного астронавтического конгресса в Австралии подписали меморандум о сотрудничестве в создании международной окололунной станции Deep Space Gateway, впоследствии получившей название Gateway — Lunar Orbital Platform. В рамках проекта России предложили построить шлюзовой отсек для выхода космонавтов на поверхность станции. Весной этого года источник РИА Новости сообщал, что российскую сторону не устроила роль страны в этом проекте. Ей предлагается изготовить отсек по американским техническим стандартам и под американский скафандр.
"Делегация госкорпорации "Роскосмос" приняла участие в международной встрече по обсуждению требований к окололунной орбитальной станции, которая прошла в Орландо (США). "Роскосмос" подтвердил намерение быть полноправным участником данного проекта. По итогам работы, стороны договорились продолжать сотрудничество по созданию международной окололунной станции", — сказали в госкорпорации. Конкретные планы и задачи России в проекте в "Роскосмосе" не уточнили.
Само заседание группы по исследованию возможностей МКС (ISS Exploration Capabilities Study Team, IECST) проходило в США с 8 по 15 сентября. В рамках встречи американская сторона представила полноразмерный макет первого модуля Gateway — Power Propulsion Module (Энерго-двигательный модуль), а также системы аварийного спасения для американского космического корабля для полетов к Луне Orion.

Планы создания станции

Также были обновлены планы строительства станции и само ее название. Вместо Gateway — Lunar Orbital Platform она получила название The Gateway (Ворота). Как и планировалось, первый модуль — Power Propulsion Module — будет запущен в 2022 году. В 2023 году планируется запустить два модуля — изготовленный международными партнерами модуль ESPRIT для хранения топлива и складской модуль американского производства U. S.Utilization Module. Тогда же к станции планируется запустить логистический модуль и руку-манипулятор для переноса грузов по поверхности станции. В 2024-25 годах к окололунной станции должны добавиться международный и американский жилые модули.

Участие России в проекте

"Роскосмос" и НАСА в рамках международного астронавтического конгресса в Австралии в сентябре прошлого года подписали меморандум о сотрудничестве в создании международной окололунной станции Deep Space Gateway, впоследствии получившей название Gateway — Lunar Orbital Platform. России предложили построить шлюзовой отсек для выхода космонавтов на поверхность станции.
Весной источник РИА Новости сообщал, что российскую сторону не устроила роль страны в этом проекте — ей предложили изготовить отсек по американским техническим стандартам и под американский скафандр.
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