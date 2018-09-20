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Рамблер/касса и Москино запустили мобильное приложение
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Рамблер/касса и Москино запустили мобильное приложение 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: Рамблер
Рамблер/касса разработала мобильное приложение для сети кинотеатров Москино. Пользователи приложения могут не только приобрести билеты на прокатные фильмы, но и ознакомиться с расписанием специальных платных и бесплатных мероприятий сети.
В приложении реализована технология «Рамблер/кассы» «Живой билет», которая позволяет владельцам смартфонов проходить в зал, не распечатывая и не сканируя билеты. При покупке билет автоматически загружается в приложение, и, чтобы пройти в зал, достаточно просто показать его на экране смартфона контролеру. С помощью приложения пользователь может в одно касание превратить «Живой билет» в обычный электронный.
Для удобства клиентов в приложении реализованы варианты оплаты в один клик: с помощью банковской карты, Apple Pay, Android Pay или PayPal. Пользователи приложения могут привязать банковскую карту или счет PayPal — это позволяет не вводить повторно данные при последующих покупках. При оплате билета картой «Мир» действует скидка 15%.
Олег Андреев, директор по продажам и клиентской поддержки сервиса «Рамблер/касса»:
«Команда «Рамблер/кассы» имеет большой опыт в области разработки, сделав уже 18 мобильных приложений для кинотеатров. Наши технологии экономят время пользователей, которые могут оплатить заказ в одно касание и, используя «Живой билет», беспрепятственно пройти через зону контроля. Это делает посещение кинотеатра ещё более комфортным. С помощью приложения можно легко ознакомиться с репертуаром, купить билет на выбранный сеанс, узнавать о действующих акциях и новостях кинотеатра. Мы уверены, что приложение придется по вкусу гостям Москино».
«Мобильное приложение мы выпустили для тех зрителей, кто планирует поход в кино заранее, и кто привык, что всё можно приобрести в своём смартфоне, — рассказала генеральный директор сети кинотеатров Москино Светлана Максимченко, — Уже сегодня мы продаём 30% билетов онлайн. Наши зрители покупают билеты заранее не только на регулярный репертуар, но и на специальные показы. На такие сеансы количество мест ограничено, а интерес очень высокий».
Установить мобильное приложение можно по ссылкам: App Store, Google Play.
Рамблер/касса — лидирующий сервис по продаже электронных билетов в кино, театры, концерты и другие массовые мероприятия. Ежедневно сервис предлагает около 60 тыс. билетов на более чем 1,2 тыс. событий, в 190 городах по всей России. Более 2 миллионов людей пользуются «Рамблер/кассой» ежемесячно.
Московское кино (Москино) — организация в структуре Департамента культуры города Москвы, курирующая развитие городских кинотеатров, киносъемки в Москве и другие общегородские проекты в сфере кино. Москино управляет сетью из 13 кинотеатров в Москве, среди них: «Космос», «Звезда», «Факел», «Юность», «Тула» и другие.
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