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В кишечнике найдена необычная бактерия
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В кишечнике найдена бактерия, производящая электричество 

Naked-Science.ru 18 часов назад
Фото: Naked-Science.ru
Исследователи из Лундского университета (Швеция) и Калифорнийского университета в Беркли (США), независимо друг от друга, обнаружили, что бактерия энтерококк фекальный (Enterococcus faecalis) способна производить электричество. Их работы опубликованы в журналах Biochemistry и Nature.
Энтерококк фекальный — грамположительная бактерия, обитающая в микрофлоре пищеварительного тракта человека, крупного рогатого скота, собак и других животных. В то же время она возбудитель менингита и различных инфекций, в том числе мочевыводящих путей и органов малого таза. Теперь же ученые нашли у нее необычное свойство — способность к электрохимии.
Эта бактерия производит электричество путем внеклеточного переноса электронов (ВПЭ) — способ, при котором энтерококк передает электроны во внешнюю среду. Ученые показали процесс в эксперименте, поместив клетки E. faecalis на электрод. Те передавали электроны при посредничестве молекул хинона.
Процесс внеклеточного переноса электронов / ©Biochemistry
Между тем ученые из Калифорнийского университета в Беркли нашли сразу несколько подобных бактерий в кишечнике, где E. faecalis — лишь одна из них. К числу других относятся: листерии (Listeria monocytogenes) и лактобактерии (Lactobacilli), вовлеченные в процесс ферментации йогуртов.
Профессор Дэн Портной (Dan Portnoy), участвовавший во втором исследовании, объяснил, к чему могут привести эти открытия:
«Тот факт, что многие бактерии — будь то патогены, пробиотики или те, что вовлечены в наш микробиом, — производят электричество, а мы этого не замечали — невероятен. В итоге полученная информация поможет нам понять, как эти бактерии заражают нас или, наоборот, помогают поддерживать здоровое состояние».
Исследователи из обеих групп также отметили, что открытие поможет в производстве новых антибиотиков, направленных против кишечных инфекций, и поспособствует поиску способов борьбы с раком толстой кишки.
Ранее биологи изучали похожие организмы — электролитоавтотрофы, напрямую поглощающие электроны, которые обитают в жерлах глубоководных гидротермальных источников. Оказалось, эти бактерии «дышат» электронами благодаря «нанопроводам».
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