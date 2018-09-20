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Сокращение экипажа МКС ударило по науке
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Сокращение экипажа МКС снизило эффективность ее российского сегмента в пять раз 

ТАСС 4 часа назад
Фото: NASA
Эффективность российского сегмента Международной космической станции (МКС) упала в пять раз после сокращения количества космонавтов, работающих на станции, с двух до трех. Об этом в интервью ТАСС рассказал космонавт, заместитель директора Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Котов.
"Когда российский экипаж на МКС сократился до двух космонавтов, время на проведение экспериментов сократилось на 80%. Задач на техническое обслуживание станции не стало меньше, но выполняют их теперь два человека. Получается, эффективность МКС упала в пять раз", — сказал Котов.
Он пояснил, что главный эквивалент эффективности полета человека в космос — это время, которое не затрачено на техническое обслуживание систем станции и самообеспечение, а уделяется на выполнение экспериментов. Два человека большую часть времени занимаются техобслуживанием.
Замглавы ИМБП сообщил, что при сокращенном экипаже желающих поставить эксперименты на МКС гораздо больше, чем ресурс времени космонавтов.
"Поэтому работает координационный научно-технический совет под эгидой Роскосмоса, который формирует научную программу. Он решает, что более значимо, какой эксперимент поставить", — отметил Котов.
По словам специалиста, сверхурочная работа космонавтов не решает проблему.
"Под каждый экипаж на МКС доставляется необходимое научное оборудование. Если расчеты показали, что космонавты не успеют провести какое-то исследование, аппаратура не запускается. Потому, если оборудование в силу дефицита времени не было поставлено на станцию, то даже при большом желании космонавт провести эксперимент не сможет", — рассказал он.
Ранее сообщалось, что российский экипаж будет состоять из двух человек до тех пор, пока к станции не пристыкуется многофункциональный лабораторный модуль "Наука"
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