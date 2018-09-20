В Москве нашли эмблему в виде императорской короны

Археологи обнаружили эмблему в виде императорской короны на набережной Яузы в Москве

Московские археологи обнаружили отличительный знак военной формы середины XIX — начала XX века в виде императорской короны в районе Серебрянической набережной у реки Яузы. Об этом сообщается в четверг на сайте мэра и правительства Москвы.

"Это небольшая корона из медного сплава размером чуть меньше трех сантиметров, она сохранилась до наших дней в прекрасном состоянии. Вероятно, эмблема попала в это место случайно: на Серебрянической набережной никогда не проходили ни военные парады, ни сборы. Более того, здесь когда-то располагался довольно крутой спуск к Яузе, и в XIX веке на территории нынешней набережной была свалка", — рассказал порталу и.о. главы Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Предполагается, что найденный элемент был частью эполета или парадных погон, а его владелец мог служить офицером или даже генералом в шефском полку. Командование над такими полками осуществляли члены императорской семьи.

По словам Емельянова, найденная эмблема пополнит коллекцию одного из столичных музеев.

Ранее во время исследований на Серебрянической набережной археологи обнаружили старинную игрушечную посуду конца XIX века, выполненную из фарфора и фаянса. Всего за последние несколько лет было найдено более 10 тысяч артефактов во время работ по благоустройству и ремонту в центре Москвы.