Ещё
В Москве нашли эмблему в виде императорской короны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Порошенко призвал готовиться к новой войне в Донбассе
Порошенко призвал готовиться к новой войне в Донбассе

Археологи обнаружили эмблему в виде императорской короны на набережной Яузы в Москве 

ТАСС + ещё 1 5 часов назад
Фото: mos.ru
Московские археологи обнаружили отличительный знак военной формы середины XIX — начала XX века в виде императорской короны в районе Серебрянической набережной у реки Яузы. Об этом сообщается в четверг на сайте мэра и правительства Москвы.
"Это небольшая корона из медного сплава размером чуть меньше трех сантиметров, она сохранилась до наших дней в прекрасном состоянии. Вероятно, эмблема попала в это место случайно: на Серебрянической набережной никогда не проходили ни военные парады, ни сборы. Более того, здесь когда-то располагался довольно крутой спуск к Яузе, и в XIX веке на территории нынешней набережной была свалка", — рассказал порталу и.о. главы Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
Предполагается, что найденный элемент был частью эполета или парадных погон, а его владелец мог служить офицером или даже генералом в шефском полку. Командование над такими полками осуществляли члены императорской семьи.
По словам Емельянова, найденная эмблема пополнит коллекцию одного из столичных музеев.
Ранее во время исследований на Серебрянической набережной археологи обнаружили старинную игрушечную посуду конца XIX века, выполненную из фарфора и фаянса. Всего за последние несколько лет было найдено более 10 тысяч артефактов во время работ по благоустройству и ремонту в центре Москвы.
ТАСС: последние новости
Ученые выяснили, почему людям трудно бороться с ленью Сокращение экипажа МКС снизило эффективность ее российского сегмента в пять раз Источник: в обшивке корабля "Союз МС-09" обнаружили новые следы от дрели
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонской нашли новую должность83
Порошенко спровоцировал беспорядки101
Россиян возмутил перенос выходных в 2019 году269
На Кавказе вновь вспыхнули беспорядки129
Порошенко решил выгнать российский флот из Крыма292
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
02:57
Опубликовано видео беспорядков в Кабардино-Балкарии
Происшествия
04:13
«Дырявому» кораблю «Союз» нашли применение на МКС
Технологии Наука и техника
02:39
Порошенко спровоцировал беспорядки
В мире Происшествия
15:57
Поклонской нашли новую должность
Политика
03:26
На Кавказе вновь вспыхнули беспорядки
Происшествия Общество
26:01
Дилетантские фантазии: опровергнута одна из версий крушения Ил-20
Армия Оружие
04:50
Порошенко решил выгнать российский флот из Крыма
В мире Армия
00:36
Россиян возмутил перенос выходных в 2019 году
Общество
03:24
Пока вы спали: Налог на имущество вырос вдвое
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение