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На космодроме Восточный заменили пути
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На космодроме Восточный заменили пути 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 8 17 часов назад
Фото: РИА Новости
Заменены пути для движения мобильной башни обслуживания на космодроме Восточный, сообщил источник в строительной отрасли.
Источник ТАСС сообщил, что «рельсы переложили» в превентивном порядке.
Напомним, на космодроме Восточный были обнаружены пустоты в бетоне под башней обслуживания стартового комплекса ракеты «Союз». Пустоты появились в результате форсирования Спецстроем сроков проведения строительных работ.
Сейчас на стартовом столе бурят скважины в образовавшиеся полости и заливают туда спецраствор.
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