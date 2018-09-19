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Британцы научились ловить космический мусор сетью
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Британский спутник научился ловить космический мусор сетью 

РИА Новости + ещё 1 21 час назад
Фото: © Depositphotos / JohanSwanepoel
Британский спутник провел эксперимент по уборке космического мусора при помощи сети, пишет газета Times.
Как сообщает издание, в понедельник спутник провел свой первый пробный запуск и выпустил в космос объект размером с коробку для обуви. Затем с расстояния семи метров спутник выпустил сеть шириной пять метров для захвата этого объекта, имитировавшего космический мусор. Если бы сеть использовалась для захвата настоящего космического мусора, то спутник бы отбуксировал его на более низкую орбиту, а после мусор сгорел бы при входе в атмосферу.
"Мы в абсолютном восторге… Цель вращалась, чего мы не ожидали", — заявил Гульельмо Альетти (Guglielmo Aglietti), научный руководитель эксперимента RemoveDebris.
По словам Альетти, сети будут использоваться для уборки крупного мусора, например, вышедших из строя спутников.
Руководитель проекта отметил, что одной из самых опасных ситуаций при уборке мусора в космосе является столкновение двух больших объектов, которое может привести к увеличению скорости движения мусора и цепи дальнейших столкновений, в результате которых могут быть повреждены военные и коммуникационные спутники.
Газета добавляет, что существует около полумиллиона объектов размером больше, чем теннисный мяч, двигающихся по орбите Земли со скоростью достаточной для того, чтобы разрушать спутники.
Также издание сообщает, что, по плану, RemoveDebris проведет еще три эксперимента. В течение месяца будет протестирована система навигации, которая использует камеры и лазеры для наблюдения за частицами мусора. В новом году будет проводиться опыт по использованию гарпуна для протыкания космического мусора. В конце концов, он будет выпускать специальный "якорь", который относит мусор в атмосферу Земли, где он сгорает.
По данным издания, опыт был проведен спутником RemoveDebris (англ. "Убери мусор") массой 100 килограммов. Он покинул Землю на борту корабля компании SpaceX, которая стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде летом и достигла Международной космической станции (МКС), после чего спутник был запущен в космос.
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