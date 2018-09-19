Найден корабль Кука

Корабль знаменитого капитана Кука обнаружили вдали от родных берегов

Знаменитый «Endeavour», во время борьбы за независимость США использовали, как плавучую тюрьму для тех, кто восстал против короны.

Обломки знаменитого корабля «Endeavour», принадлежащего легендарному капитану Куку по всей видимости обнаружили в 17 тысячах километров от побережья Великобритании , возле Род-Айленда. Остров расположен у восточного побережья США.

После детального изучения документов исследователи и дайверы сузили географию поисков, и наконец наткнулись на обломки, которые могли бы принадлежать легендарному кораблю.

В скором времени исследователи должны создать 3D модель места кораблекрушения. Об этом сообщили представители исследовательского центра на Род-Айленд. Подробности экспедиции должны появиться в начале будущего года. Об этом сообщил телеканал CNN.

Нужно отметить, что этот корабль, несмотря на его впечатляющую «карьеру» (кругосветка Кука и экспедиция к берегам Австралии и Новой Зеландии), позже был «понижен в ранге» и стал транспортником. Во время борьбы за независимость корабль использовали, как плавучую тюрьму для тех, кто имел наглость восстать против короны. А когда в войну решила вмешаться Франция, да еще и на стороне Вашингтона, «Endeavour» вместе с 12 другими кораблями затопили вблизи Рон-Айленда. Таким образом Британия пыталась перекрыть Французским судам вход в бухту для доставки помощи повстанцам.