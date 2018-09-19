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В Ленобласти новейший радиотелескоп принял первый сигнал из космоса 

Российская Газета + ещё 2 21 час назад
Фото: Wikimedia Commons
В радиоастрономической обсерватории "Светлое", расположенной в Приозерске Ленинградской области, радиотелескоп нового поколения РТ-13 принял первый сигнал из космоса. Эту новость корреспонденту "РГ" подтвердила ведущий инженер обсерватории в комплексе "Квазар-КВО" Института прикладной астрономии Российской академии наук Татьяна Андреева.
— Мы провели сеанс радиослежения с длинной базой (РСДБ) и получили отклик, — сказала она.
По словам заведующего Приозерским отделом ИПА РАН Исмаила Рахимова, зафиксированное обсерваторией событие — скачок в решении задач в области поправок всемирного времени.
Работы по созданию телескопа длились всего около полутора лет, а полностью в эксплуатацию он будет введен спустя несколько месяцев. Его функционирование позволит более точно определять всемирное время и координаты небесного и земного полюсов.
Обсерватория "Светлое", где зафиксирован сигнал из космоса — одна из трех обсерваторий, входящих в состав комплекса "Квазар-КВО". Две другие находятся в Карачаево-Черкессии, вблизи станицы Зеленчукская и в урочище Бадары в Бурятии. Все обсерватории связаны линиями оптоволоконной связи с Центром корреляционной обработки в Санкт-Петербурге, каждая имеет полноповоротный прецизионный радиотелескоп с диаметром зеркала 32 метра.
Главная задача "Квазара-КВО" — проведение радиоинтерферометрических наблюдений внегалактических радиоисточников (квазаров) по геодезическим программам. Полученные данные помогают уточнить сведения о ключевых параметрах вращения Земли.
В будущем к ИПА РАН планируют присоединить Уссурийскую астрофизическую обсерваторию и установить еще один РТ-13 на Кубе.

Справка "РГ"

Всемирное время — шкала времени, основанная на вращении Земли относительно далеких небесных объектов (звезд и квазаров) чтобы быть ближе к солнечному времени. Фактически сегодня это замена применявшегося ранее среднего времени по Гринвичу. Всемирное время было введено 1 января 1925 года.
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