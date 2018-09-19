В Ленобласти новейший радиотелескоп принял первый сигнал из космоса

— Мы провели сеанс радиослежения с длинной базой (РСДБ) и получили отклик, — сказала она.

По словам заведующего Приозерским отделом ИПА РАН Исмаила Рахимова, зафиксированное обсерваторией событие — скачок в решении задач в области поправок всемирного времени.

Работы по созданию телескопа длились всего около полутора лет, а полностью в эксплуатацию он будет введен спустя несколько месяцев. Его функционирование позволит более точно определять всемирное время и координаты небесного и земного полюсов.

Обсерватория "Светлое", где зафиксирован сигнал из космоса — одна из трех обсерваторий, входящих в состав комплекса "Квазар-КВО". Две другие находятся в Карачаево-Черкессии, вблизи станицы Зеленчукская и в урочище Бадары в Бурятии. Все обсерватории связаны линиями оптоволоконной связи с Центром корреляционной обработки в Санкт-Петербурге, каждая имеет полноповоротный прецизионный радиотелескоп с диаметром зеркала 32 метра.

Главная задача "Квазара-КВО" — проведение радиоинтерферометрических наблюдений внегалактических радиоисточников (квазаров) по геодезическим программам. Полученные данные помогают уточнить сведения о ключевых параметрах вращения Земли.

В будущем к ИПА РАН планируют присоединить Уссурийскую астрофизическую обсерваторию и установить еще один РТ-13 на Кубе.

Справка "РГ"

Всемирное время — шкала времени, основанная на вращении Земли относительно далеких небесных объектов (звезд и квазаров) чтобы быть ближе к солнечному времени. Фактически сегодня это замена применявшегося ранее среднего времени по Гринвичу. Всемирное время было введено 1 января 1925 года.