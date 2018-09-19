В Египте раскопали отлично сохранившуюся мумию

Археологическая миссия министерства по делам древностей Египта обнаружила недалеко от Асуана саркофаг с мумией позднего периода.

Как сообщает Ahram Online, находка была сделана на археологическом участке, расположенном рядом с мавзолеем Ага-Хана. Мумия находилась в саркофаге, изготовленном из песчаника. Она обмотана "бинтами", эксперты отмечают ее очень хорошее состояние.

Как рассказал Мустафа Вазири , генеральный секретарь Высшего совета древностей, необходимо провести дополнительные исследования для идентификации останков.

Миссия также обнаружила гробницу позднего периода (664-332 до н. э.) со стенами, украшенными сценами с участием таких богов как Исида, Хатхор и Анубис. Кроме того, найдена целая коллекция цветных фрагментов каменных саркофагов и остатки деревянного гроба с иероглифическим текстом.

Это свидетельствует о том, что гробница могла использоваться для общих захоронений. В ходе раскопок также были обнаружены амулеты в виде скарабеев, деревянная статуэтка бога Гора и голова от статуи, которую еще не идентифицировали.