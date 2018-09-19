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В Египте раскопали отлично сохранившуюся мумию
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В Египте раскопали отлично сохранившуюся мумию 

Российская Газета + ещё 1 23 часа назад
Фото: Egypt Ministry of Antiquities
Археологическая миссия министерства по делам древностей Египта обнаружила недалеко от Асуана саркофаг с мумией позднего периода.
Как сообщает Ahram Online, находка была сделана на археологическом участке, расположенном рядом с мавзолеем Ага-Хана. Мумия находилась в саркофаге, изготовленном из песчаника. Она обмотана "бинтами", эксперты отмечают ее очень хорошее состояние.
Как рассказал Мустафа Вазири, генеральный секретарь Высшего совета древностей, необходимо провести дополнительные исследования для идентификации останков.
Миссия также обнаружила гробницу позднего периода (664-332 до н. э.) со стенами, украшенными сценами с участием таких богов как Исида, Хатхор и Анубис. Кроме того, найдена целая коллекция цветных фрагментов каменных саркофагов и остатки деревянного гроба с иероглифическим текстом.
Это свидетельствует о том, что гробница могла использоваться для общих захоронений. В ходе раскопок также были обнаружены амулеты в виде скарабеев, деревянная статуэтка бога Гора и голова от статуи, которую еще не идентифицировали.
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