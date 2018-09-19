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«Наномембрана» на коже может записывать звуки
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Тонкая «наномембрана» на коже может записывать и воспроизводить звуки 

Naked-Science.ru 6 минут назад
Фото: Naked-Science.ru
Прозрачная и гибкая мембрана толщиной всего 100 нанометров может стать базой для миниатюрных динамиков и микрофонов будущего. О ее получении и свойствах корейские ученые пишут в статье, опубликованной в журнале Science Advances.
Ко Хён-Хёб (Hyunhyub Ko) и его коллеги из Национального института науки и технологий в Ульсане (UNIST) получили сверхтонкие, прозрачные и проводящие «наномембраны», состоящие из перпендикулярно направленных нанонитей серебра, погруженных в изолирующий и гибкий полимерный матрикс. Демонстрируя ее потенциальные возможности, ученые показали, что мембрану можно закрепить почти на любой поверхности и соединить с компьютером, тем самым получив микроскопический динамик или микрофон.
Наномембрана позволяет регистрировать трибоэлектрический эффект — появление зарядов из-за трения, возникающего при вибрациях под действием акустических колебаний среды. А для воспроизведения звука используется термоакустический эффект, позволяющий создавать звуковые колебания за счет микроколебаний температуры воздуха, вызванных точной подачей электричества на проводящие микронити мембраны.
«Наша гибридная наномембрана сохраняет тесный контакт с любой кривой и подвижной поверхностью без образования разрывов», — подчеркивают авторы работы.
Ученые показали, как, закрепленная на коже, она воспроизводит звуки и реагирует на них. Авторы надеются, что вскоре такие наномембраны станут основой новому поколению динамиков и микрофонов для носимых гаджетов.
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