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Личинки москитов научились есть пластик
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Личинки москитов научились есть пластик 

Naked-Science.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Naked-Science.ru
Исследователи из Университета Рединга (Великобритания) провели эксперимент с личинками москитов Culex pipiens и обнаружили, что те научились есть микропластик, который остается даже во взрослых особях. Работа опубликована в журнале Biology Letters.
Проблема загрязнения окружающей среды пластиком за последние годы приобрела глобальные масштабы. Птицы, рыбы и другие животные, обитающие рядом с водной средой, подвержены ее влиянию. Сейчас ученые решили выяснить, насколько широко пластик может распространиться в фауне. Для этого они провели эксперимент с комарами.
Профессор Аманда Каллаган (Amanda Callaghan) и ее коллеги отобрали 150 личинок москитов. Они поместили их в водную среду, в которой находился микропластик — крохотный пластиковый бисер разной величины. Затем случайным образом они отобрали 15 индивидов и проверили в них содержание пластика. В среднем в каждой личинке нашлось три тысячи шариков размером 0,002 миллиметра.
Во второй стадии эксперимента они дождались, когда оставшиеся личинки превратятся в летающих комаров, и повторно отобрали 15 случайных особей. В них также нашли пластик, но в гораздо меньшем объеме. В среднем москиты носили в себе по 40 шариков.
Аманда Каллаган объяснила, как происходит процесс проникновения пластика в организмы:
«Личинки комаров заглатывают еду пучком. Они едят водоросли, которые примерно одного размера, и не могут отфильтровывать привычную пищу от пластика».
Каллаган отметила, что так развиваются личинки многих других летающих насекомых, которые тоже могут подвергаться пагубному воздействию. По ее словам, пластик способен мигрировать в организмы других животных: птиц, летучих мышей и пауков. Возможно, он распространится дальше по пищевой цепочке. Она считает, что сейчас трудно предсказать, насколько сильно это повлияет на фауну.
Ученые предлагают разные замены пластику. В июле в Технологическом институте Джорджии создали прозрачный гибкий материал из панцирей крабов, который в перспективе сможет заменить пластиковые упаковки для продуктов.
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