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Ученые выяснили причину смерти Караваджо
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Ученые выяснили, что стало причиной смерти Караваджо 

ТАСС + ещё 1 2 часа назад
Фото: Wikimedia Commons
Новую версию причины смерти итальянского художника Микеланджело Меризи, вошедшего в мировую историю под именем Караваджо (1571-1610), выдвинули французские ученые. Великий мастер, согласно исследованию сотрудников Марсельского института инфекционных заболеваний района Средиземноморья, умер от болезни, вызванной золотистым стафилококком.
Результаты исследования опубликовало AFP.
"Караваджо бежал из Рима после того, как в пылу уличной драки убил человека. Через четыре года после этого, в 1610 году, он умер в Тоскане при неизвестных обстоятельствах", — полагают исследователи.
Благодаря сотрудничеству марсельских ученых с итальянскими антропологами и микробиологом Джузеппе Корналья в распоряжении института оказались зубы художника, которые были подвергнуты тщательному анализу.
Исследователи изучили пульпу зубов Караваджо, богатую кровеносными сосудами. "Объединив три метода ДНК-анализа, причина смерти была установлена — это золотистый стафилококк", — отмечают ученые. По их мнению, Караваджо умер в результате сепсиса, вызванного ранением, которое он получил в ходе драки.
Детали анализа будут опубликованы в еженедельном медицинском журнале The Lancet. Ранее ряд ученых высказывал мнение, что Караваджо скончался от малярии. Другие исследователи полагали, что художник был убит.
Караваджо считается реформатором европейской живописи XVII века. Он создал новую художественную систему, получившую название "караваджизм". В его картинах много мотивов и героев из окружающей жизни, в связи с чем он считается основателем реализма в живописи.
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